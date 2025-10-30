Oppo lance ses Find X9 et Find X9 pro en France : révolution de l’autonomie et de la photo ?

Les Find X9 et Find X9 Pro de Oppo ont été déjà officialisé en Chine. Désormais, on sait quelles seront les configurations et les prix des deux appareils sachant que nous pourrons enfin profiter de la version standard, ce qui n’était pas le cas pour les précédentes générations. La série Find X9 vise à offrir à la fois élégance et robustesse. Les deux modèles adoptent ainsi des bords plats avec cadre en aluminium mat, voulant assurer une bonne prise en main et une finition résistante aux traces de doigts. Le module photo marqué Hasselblad est positionné en haut à gauche avec ses capteurs.

Les écrans plats OLED nouvelle génération, d’une diagonale de 6,78 pouces (Pro) et 6,59 pouces (pour le Find X9), disposent de bordures ultra fines de 1,15 mm et une luminosité pouvant atteindre 3 600 cd/m², selon la marque assurant ainsi confort et visibilité en toute circonstance. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz optimise la fluidité des animations ainsi que la lecture vidéo ou le jeu. Avec de telles caractéristiques, la série Find X9 entend rivaliser avec ses principaux concurrents, comme le Galaxy S25 Ultra ou l’iPhone 17 Pro Max, par exemple.​​ Il faudra également compter contre le OnePlus 15 dont l’annonce officielle de sortie est attendue dans les prochaines semaines, à priori.

La certification jusqu’à IP69 promet une résistance des plus abouties à la poussière, aux jets d’eau puissants, à l’immersion et aux projections à haute température.

Photographie : Hasselblad et nouvelles technologies

Selon Oppo, la série Find X9 marque « une avancée majeure pour la photographie mobile » grâce à une collaboration renforcée avec Hasselblad. Le Find X9 Pro est ainsi doté d’un téléobjectif certifié Hasselblad de 200 mégapixels, intégré à une lentille ultra-rapide f/2.1 capable de zoom optique x3 et zoom sans perte jusqu’à x13,2. L’alignement optique actif, développé par la marque, entend garantir une précision et une résolution supérieures lors des prises de vue à fort grossissement.​

La caméra principale Ultra XDR du Pro repose sur un capteur Sony LYT-828 de 50 mégapixels, exploitant la technologie Real-Time Triple Exposure pour saisir simultanément les hauts et bas niveaux de luminosité. Le Find X9 propose aussi un ensemble particulièrement haut de gamme avec la présence d’un capteur principal Sony LYT-808 de 50 MP, d’un module ultra grand-angle de 50 mégapixels, et d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec capteur Sony LYT600.

Pour la restitution des couleurs, chaque Find X9 bénéficie d’une caméra True Color dédiée, capable de mesurer précisément la lumière ambiante et d’offrir un rendu authentique sur les tons, y compris dans les situations d’éclairage complexes.

L’intelligence embarquée dans le LUMO Image Engine d’Oppo, associée aux capteurs Hasselblad, permet, selon le fabricant, de gérer plus efficacement les ressources, réduisant la consommation énergétique et améliorant le processus d’imagerie. Côté vidéo, on peut compter sur une captation en 4K à 120 images par seconde, supportant les formats HDR Dolby Vision, et LOG certifié ACES pour un étalonnage professionnel.​​

Enfin, le fabricant propose en accessoire le Hasselblad Teleconverter, permettant de transformer le smartphone en un appareil à zoom optique 10x et zoom numérique jusqu’à 200x en photo et 50x en vidéo, une première sur le marché selon Oppo.​​

Autonomie et performances : une très grosse batterie et le plein de puissance

La batterie du Find X9 Pro a une capacité de 7500 mAh, alors que le Find X9 propose 7025 mAh, intégrée dans des boîtiers fins inférieurs à 8 mm d’épaisseur grâce à la technologie silicium-carbone de troisième génération. Oppo promet une fiabilité extrême avec une capacité conservée à plus de 80% après cinq ans d’utilisation quotidienne. La recharge Supervooc 80 W veut assurer un remplissage rapide, tandis que la technologie Airvooc 50 W offre la recharge sans fil. Notez également la recharge inversée à 10 W.

Sous le capot, la puce MediaTek Dimensity 9500 gravée en 3 nm, couplée au Trinity Engine, offre jusqu’à 32% d’efficience supplémentaire (par rapport à la précédente génération), et une gestion thermique optimisée selon Oppo. Les performances graphiques bénéficient également d’un gain assez remarquable grâce au GPU Arm G1-Ultra et au NPU MediaTek 990, utile pour les usages photos/vidéos et l’intelligence embarquée.

Côté usage pur, ColorOS 16 inaugure la nouvelle génération logicielle, avec un moteur d’animation Luminous Rendering Engine et de nombreuses fonctions IA pour la productivité et la créativité : IA Mind Space, AI Recorder, AI Portrait Glow, O Connect compatible Mac et PC, Screen Mirroring simultané pour le multitâche.

Disponibilité et prix des Find X9 et Find X9 Pro

En France, la série Find X9 sera accessible dès le 6 novembre 2025, avec une période de précommande du 28 octobre au 5 novembre. Les configurations et coloris proposés sont : Find X9 (12 Go RAM, 512 Go stockage, Gris Titane ou Noir Stellaire), Find X9 Pro (16 Go RAM, 512 Go, Blanc Soie ou Charbon Titane).​​ Les prix publics conseillés sont de 999,90 euros pour le Find X9 et de 1299,90 euros pour le Pro. Pour toute précommande, Oppo offre une tablette Oppo Pad SE (pour l’achat d’un Find X9) ou une montre Oppo Watch X2 (pour la version Pro), accompagnées d’un cashback de 100 à 150 euros et d’une reprise bonifiée sur votre ancien mobile jusqu’au 30 novembre 2025.