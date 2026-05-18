Galaxy Z Flip8 : la rumeur d’une possible fin du format clapet chez Samsung

Samsung préparerait l’arrivée de ses nouveaux smartphones pliables dans les prochains mois, avec le Galaxy Z Flip8 attendu aux côtés du Galaxy Z Fold8, et possiblement d’un modèle plus large encore inédit. Mais une rumeur prend actuellement de l’ampleur : le Galaxy Z Flip8 pourrait être le dernier pliable à clapet de la marque.

Sylvain Pichot - publié le 18/05/2026 à 15h30
Samsung Galaxy Z FLip8 leak Onleaks intro

À retenir

  • Le Galaxy Z Flip8 pourrait être le dernier modèle à clapet de Samsung.
  • Samsung recentre ses activités, notamment en abandonnant certains marchés comme la Chine.
  • Aucun signe visible ne confirme l'existence d'un Galaxy Z Flip9 pour le moment.

Le marché des smartphones pliants semble bien compliqué malgré le fait qu’Apple s’apprête à se lancer dans la dance. Certains pensent que lorsque la marque américaine aura présenté son premier mobile pliant, l’iPhone Ultra, si c’est son nom, pourrait marquer le vrai début d’une croissance sur ce segment de marché. Rappelons toutefois que le premier modèle de ce genre date tout de même de fin 2018 avec le Royole FlexPai suivi rapidement par le Samsung Galaxy Fold en février 2019…

Actuellement il existe toujours deux principaux formats pour ce type de smartphone : « à clapet » et « livre » bien que Huawei propose un format un peu hybride avec son Pura X qui n’a malheureusement jamais été commercialisé en France.

Samsung Galaxy Z Flip8 leak Onleaks

Pas de Galaxy Z Flip9 ?

Concernant Samsung donc, on sait que l’entreprise recentre ses activités. Récemment, elle a jeté l’éponge sur le marché des TV, produits audio et électroménager en Chine à cause d’une concurrence trop féroce et n’arrivant pas à grignoter suffisamment de part de marché. Pour la division mobile qui est en pleine tourmente au regard des prix des composants qui explosent, il se murmure, d’après des messages postés sur le réseau social chinois Weibo, imposant la prudence, qu’aucun signe visible ne confirmerait l’existence d’un Galaxy Z Flip9 à ce stade.

Samsung Galaxy Z Flip8 leak Onleaks

La rumeur reste fragile, mais elle alimente un débat plus large sur l’avenir des pliables à clapet chez Samsung. Depuis plusieurs générations, la série Galaxy Z Flip occupe une place bien identifiée sur le marché des smartphones pliables, avec un format compact qui mise sur la portabilité et la familiarité d’usage. Si Samsung décidait de ne pas prolonger cette lignée, cela marquerait un changement important dans sa stratégie produit. Pour autant, il convient bien de rappeler qu’il est encore trop tôt pour tirer une certitude de l’absence de fuite sur le Flip9, un modèle qui pourrait très bien apparaître dans les mois à venir.

Bien entendu, dès que nous aurons des informations suffisamment sérieuses à son sujet, nous ne manquerons pas de les relayer.  

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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