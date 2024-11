Oublié, ce smartphone de Samsung est pourtant un véritable bon plan, surtout à ce prix sur Amazon !

Samsung propose de nombreux smartphones, tous de qualité, mais du fait de l’offre pléthorique d’appareils proposés par la firme, certains passent entre les mailles du filet. Sans dire qu’il est totalement inconnu au bataillon, le Galaxy A35 5G et l'un de ces smartphones un peu perdu entre deux eaux.

Presque littéralement même, puisqu’il est pris en étaux entre les Galaxy A15 et Galaxy A55, tous deux beaucoup plus populaires, ce qui se voit d’ailleurs en termes de ventes puisqu’ils font partie des smartphones les plus vendus de Samsung.

Fiche technique du Samsung Galaxy A35 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Galaxy A35 5G est un smartphone qui a beaucoup de fonctionnalités intéressantes grâce à sa filiation avec Samsung qui lui permet de faire partie de son écosystème connecté.

Mais, même sans parler de ça, il propose des composants de bonne qualité, que ce soit son grand écran Super Amoled que l’on peut décrire sans aucun problème comme étant au-dessus de la moyenne des standards du haut de gamme, ou bien encore un appareil photo performant dans la veine de ce que propose Samsung.

Une offre à ne pas manquer sur Amazon pour le Galaxy A35 5G de Samsung

Le Galaxy A35 5G est disponible pour seulement 233 € au lieu des 399 € proposés par Samsung directement sur son site Internet. Il s’agit en plus de cela d’un « Choix d’Amazon » ce qui veut dire que l’article est mis en avant par la plateforme.