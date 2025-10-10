Peu de gens connaissent ce modèle de smartphone, et pourtant il est aussi performant qu'un iPhone

Dans la famille Google, je voudrais le Pixel 10 Pro

Avec ses Pixel lancés il y a quelques années, Google adopte une philosophie radicalement différente de celle d'Apple. Là où Cupertino mise sur la puissance brute et son écosystème fermé, Mountain View privilégie l'intelligence artificielle et l'optimisation logicielle.

Cette approche donne naissance à des smartphones particulièrement efficaces dans l'usage quotidien. C’est le cas notamment du Google Pixel 10 Pro, le modèle Pro de sa plus récente série.

Lancé assez discrètement en septembre dernier, le Pixel 10 Pro est animé par la puce Tensor G5 gravée en 3 nm. Cette puce maison de Google développe une puissance 34% supérieure à la génération précédente. Son architecture optimise spécifiquement les tâches d'intelligence artificielle, domaine où Google excelle naturellement.

Un écran qui surpasse Apple sur plusieurs points

L'écran Super Actua LTPO OLED de 6,3 pouces du Pixel 10 Pro offre une expérience visuelle particulièrement captivante. Sa résolution de 1280 x 2856 pixels dépasse légèrement celle de l'iPhone 16 Pro avec ses 2622 x 1206 pixels. La densité de pixels atteint 495 ppi contre 460 ppi pour l'iPhone, ce qui implique une plus grande netteté.

La luminosité est un autre atout majeur de cet écran. Avec ses 3300 nits en pic et 2200 nits en mode HDR, il surclasse nettement l'iPhone 17 Pro et ses 3000 nits en pic. Le nouveau Pixel garantit donc une excellente lisibilité parfaite même sous un soleil intense.

Enfin, la technologie LTPO permet une gestion dynamique du taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Cette adaptation intelligente optimise l'autonomie sans sacrifier la fluidité ; un équilibre que maîtrise désormais parfaitement Google.

La photographie mobile réinventée par l'IA

Google a bâti sa réputation sur les excellentes qualités photographiques de ses Pixel. Le modèle 10 Pro perpétue cette tradition avec un système triple capteur particulièrement sophistiqué.

Cet équipement repose sur un capteur principal de 50 mégapixels à large ouverture avec stabilisation optique qui garantit des clichés nets, même en mouvement ou par faible luminosité. L'ouverture f/1,68 complète idéalement cette configuration en capturant davantage de lumière.

Il est épaulé par un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x pour des photos particulièrement détaillées et exploitables. Le zoom numérique assisté par IA atteint même 100x ! Un ultra grand-angle de 48 mégapixels couvrant un champ de vision de 123° avec la fonction Macro Focus intégrée complète l’ensemble.

Cet équipement photo est soutenu par l'IA Google qui permet de sublimer chaque prise de vue. Elle donne accès à plusieurs fonctionnalités comme Magic Editor ou Best Take qui optimisent automatiquement vos photos. Ces outils rivalisent tout à fait avec les capacités de traitement d'image de l'iPhone, même avec les dernières versions d'iOS.

Pour la vidéo, le Google Pixel 10 Pro permet d’enregistrer en 8K à 30 fps, là où l’iPhone 17 Pro est encore limité à la 4K.

A l’avant, le capteur frontal de 42 mégapixels avec autofocus surclasse les 18 mégapixels des derniers iPhone. Vous pouvez ainsi prendre des selfies très nets et détaillés.

Une autonomie et une expérience utilisateur optimisées

L'autonomie constitue souvent le talon d'Achille des smartphones premium. Le Pixel 10 Pro inverse cette tendance avec sa batterie de 4870 mAh. Cette capacité généreuse assure plus de 24 heures d'utilisation normale, et jusqu'à 100 heures en mode économie extrême.

La recharge sans fil Qi2 magnétique "Pixelsnap" répond directement au MagSafe d'Apple. Cette compatibilité magnétique facilite l'utilisation d'accessoires et la recharge sans fil, domaine où Google accusait précédemment un retard.

L'interface Android pure du Pixel 10 Pro évite les surcouches parfois lourdes des autres constructeurs. Cette expérience épurée rivalise directement avec la fluidité d'iOS, tout en offrant davantage de personnalisation. Par ailleurs, les 7 années de mises à jour garanties égalent désormais le support long terme d'Apple.

Ce Google Pixel 10 Pro prouve que des alternatives crédibles aux iPhone existent bel et bien. Son approche différente, privilégiant l'IA et l'optimisation logicielle, produit des résultats qui méritent toute l’attention des technophiles.

Pour qui recherche un smartphone premium performant sans l'écosystème Apple et à prix plus accessible, ce Pixel représente un choix particulièrement judicieux.