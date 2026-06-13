Le Trump Phone T1 est bien un HTC U24 Pro repeint, d’après iFixit

À retenir Le Trump Phone T1 est un HTC U24 Pro repeint, selon iFixit .

est un repeint, selon . Le T1 affiche une coque dorée et un drapeau américain stylisé.

et un stylisé. La fiche technique inclut un écran AMOLED de 6,78 pouces et une puce Snapdragon .

de 6,78 pouces et une . Le démontage révèle que les deux modèles partagent la même carte mère et la même chaîne d’assemblage.

et la même chaîne d’assemblage. Le T1 est vendu à 499 dollars, tandis que le HTC U24 Pro coûte environ 470 dollars.

Lorsque la Trump Organization a dévoilé le T1 en 2025, le discours insistait sur un appareil « fièrement conçu et fabriqué aux États‑Unis », proposé à 499 dollars et pensé pour un public attaché aux symboles patriotiques. Les premiers visuels mettaient en avant une finition dorée, la présence d’un drapeau au dos et la préinstallation du réseau social Truth Social, signe d’un positionnement directement lié à l’image de Donald Trump, aujourd’hui président des États‑Unis.

Un HTC U24 Pro maquillé

Rapidement, en y regardant de plus près, on a pu s’apercevoir que que la silhouette du téléphone, ses dimensions et même l’implantation des capteurs photo correspondaient à un modèle déjà commercialisé par HTC, le U24 Pro sorti en 2024.

Côté fiche technique, peu de doute : un écran AMOLED de 6,78 pouces avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un trio de capteurs photo 50 + 8 + 50 mégapixels, une puce Snapdragon de série 7 et la combinaison prise jack + lecteur microSD, autant d’éléments déjà présents sur le smartphone taïwanais.

La communication de Trump Mobile a d’ailleurs évolué. Là où le site vantait au départ un appareil intégralement fabriqué sur le sol américain, on a vu apparaitre des expressions plus floues, mettant en avant des « valeurs américaines » ou un assemblage partiel local plutôt qu’une conception matérielle nationale.

iFixit Trump Mobile T1 vs HTC U24 Pro cote cote

Sur le plan du design, le T1 se démarque surtout par sa coque dorée, parfois comparée à un jaune très vif, et par les marquages Trump Mobile accompagnés d’un drapeau américain, déjà critiqué pour des erreurs de représentation car il manquait une étoile.

Le démontage d’iFixit : même carte mère, même usine

Pour clarifier définitivement la situation, iFixit a procédé à un démontage complet d’un Trump Mobile T1, en complément d’analyses menées avec NBC News. Dès les radiographies, les experts ont ainsi constaté que l’implantation des composants correspondait presque parfaitement à celle du HTC U24 Pro : même position des cartes, même agencement général des modules, seules la place du flash et la forme des ouvertures du haut‑parleur sur la coque arrière diffèrent légèrement.

Une fois le téléphone ouvert, les premières impressions se sont confirmées.

Selon iFixit, les entrailles du T1 ne présentent aucune différence majeure avec celles du modèle taïwanais. Les cartes mères seraient même interchangeables : il est possible de monter la carte d’un HTC U24 Pro dans un Trump Phone, et inversement, sans rencontrer de problème de fonctionnement. On peut donc dire que les deux appareils partagent non seulement la même plateforme matérielle, mais probablement aussi la même chaîne d’assemblage en Chine, avec un habillage spécifique pour la version Trump Mobile.

La seule véritable divergence matérielle mise en avant concerne la batterie. En effet, le Trump Phone adopte une batterie d’une capacité de 5000 mAh, légèrement plus généreux que les 4600 mAh du HTC U24 Pro. Cette batterie serait produite aux Philippines par une entreprise nommée Newflix, détail que les équipes d’iFixit jugent révélateur. Selon elles, cette fabrication hors de Chine suggère des volumes plus modestes pour le T1. En effet, les usines philippines ne disposant pas des mêmes capacités que les géants chinois de la sous‑traitance électronique.

Sur le plan de la maintenance, le Trump Mobile T1 obtient une note de 3/10 sur l’échelle de réparabilité d’iFixit, exactement comme le HTC U24 Pro, en raison de composants difficiles d’accès et d’un usage important de colle.

Pour iFixit, le bilan est clair : le téléphone est « conçu en Chine, fabriqué en Chine et composé en grande majorité de pièces venant de Chine », en décalage total avec le discours initial de Trump Mobile. Au mieux, selon les experts, un assemblage final ou certaines opérations de finition pourraient être effectués aux États‑Unis, sans changer la nature industrielle du produit.

Disponibilité et prix

Le Trump Mobile T1 est commercialisé à 499 dollars sur le marché américain. En parallèle, le HTC U24 Pro est vendu autour de 470 dollars, avec une configuration quasi identique, une batterie légèrement moins généreuse et sans décoration dorée ni drapeau américain. Dans les deux cas, les smartphones restent cantonnés au milieu de gamme et doivent composer avec une concurrence des plus féroces.

