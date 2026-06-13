iPhone 13 : Imperturbable, pourquoi c'est le smartphone le mieux vendu en reconditionné ?

Le marché du reconditionné ne cesse de nous rappeler qu'il n'y a rien de mieux qu'un smartphone durable pour faire des économies. Oui, mais qu'est-ce qu'un smartphone durable ? C'est simple, il faut que son constructeur le mette à jour longtemps et que ses composants résistent au temps pour accueillir les dernières nouveautés.

Pas de suspense, c'est le cas de l'iPhone 13 qui figure en tête des modèles reconditionnés les mieux vendus en 2025.

Cet engouement s'explique par des critères d'accessibilité et d'économies, rejoignant les conclusions d'une étude qui révèle que pour les consommateurs, c'est bien la durabilité le critère fondamental à l'achat !

Pourquoi l'iPhone 13 est-il une valeur refuge ?

L'iPhone 13 a franchi sa période de décote la plus importante. Désormais proposé à des tarifs très attractifs sur le marché du reconditionné, il offre un rapport qualité-prix idéal aujourd'hui.

Malgré son âge, sur le plan technique, sa configuration est toujours au rendez-vous :

Puce A15 Bionic : Elle délivre une excellente fluidité pour la navigation, le streaming et les applications exigeantes, tout en prenant en charge les dernières mises à jour d'iOS.

Elle délivre une excellente fluidité pour la navigation, le streaming et les applications exigeantes, tout en prenant en charge les dernières mises à jour d'iOS. Autonomie optimisée : Ce modèle a marqué un vrai tournant chez Apple grâce à une gestion de l'énergie plus efficace, garantissant une autonomie d'une journée complète .

Ce modèle a marqué un vrai tournant chez Apple grâce à une gestion de l'énergie plus efficace, garantissant une . Écran Super Retina XDR : Sa dalle de 6,1 pouces offre un excellent confort visuel et une luminosité adaptée à l'usage extérieur.

Globalement, l'iPhone 13 est un haut de gamme très solide. Oui, l'écran 120 Hz et un stockage plus conséquent seraient bienvenus, mais il a fallu attendre l'iPhone 17 standard pour une évolution de ce côté, il est donc difficile de reprocher à l'iPhone 13 un quelconque retard, puisque même le modèle de 2025 (iPhone 16) lui était similaire sur ces critères.

Le choix de l'expertise française avec CertiDeal

Alors que le smartphone reconditionné s'impose durablement dans les foyers français, l'achat auprès d'un professionnel local permet de gagner en qualité de service. Dans ce domaine, CertiDeal est particulièrement recommandable grâce à ses garanties.

Contrairement aux places de marché qui confient la vente à des vendeurs tiers, l'enseigne CertiDeal teste et valide elle-même chaque appareil au sein de ses laboratoires techniques basés en France. Les smartphones y subissent une série de tests de conformité approfondis (tactile, audio, réseau, caméras, connectique) avant d'être expédiés.

L'enseigne se démarque également par une garantie commerciale de 30 mois (mieux que le neuf) contre les pannes matérielles, adossée à une période d'essai de 30 jours permettant de tester le produit au quotidien (satisfait ou remboursé).

Concernant la batterie, l'état initial est garanti au-dessus de 80 %, avec la possibilité d'opter pour l'installation d'une batterie neuve lors de la commande.

N'hésitez pas à consulter notre comparateur de smartphones reconditionnés pour découvrir les meilleurs prix du moment.