Pixel 9 : l’arrivée imminente du Pixel 10 fait chuter les prix, et c’est tant mieux

Comme bien souvent, la sortie de la nouvelle version d'un modèle entraîne la chute du prix de l'édition actuelle. C'est une règle tacite du marché des smartphones et chez Google l'arrivée de la série de Pixel 10 permet de profiter de très belles offres sur le Pixel 9.

Comme toujours, la photographie est l'un des points forts de ce Pixel. Mais la grosse nouveauté de ce dernier réside dans l'IA et toutes les fonctionnalités inédites conçues pour vous accompagner et vous aider au quotidien.

Google Pixel 9 : un haut de gamme à prix cassé

La série Google Pixel 9 a connu un gros succès en l'espace d'un an. Cette dernière a largement été saluée par la critique lors des GLOMO Awards 2025 de Barcelone, où sa version Pro a été élue meilleur smartphone de l'année.

Le Google Pixel 9 embarque également tous les derniers outils de l'IA maison de Google Gemini, tels que :

Gemini Live : assistant vocal capable de vous aider à organiser vos vacances , à préparer un entretien d'embauche ou à résumer vos emails , par exemple.

: assistant vocal capable de vous , à préparer un entretien d'embauche ou , par exemple. Entourer pour chercher/Google Lens : il vous suffit d 'entourer un objet ou de le prendre en photo pour lancer une recherche Google et en apprendre plus sur ce dernier.

: il vous suffit d pour lancer une et en apprendre plus sur ce dernier. Montage photo : prenez deux photos l'une après l'autre pour faire apparaître le photographe sur le cliché final (après collage), élargissez les bordures de vos photos, supprimez ou déplacez des objets ou personnes à volonté.

Tous ces services visant à améliorer vos clichés accompagnent le module photo très performant du Google Pixel 9, idéal si vous êtes un féru de photographie.

Ce modèle contient un capteur principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 48 Mpx et un capteur frontal de 10,5 Mpx.

Un smartphone puissant calibré pour durer

Si vous êtes un gamer assidu, la qualité d'affichage de votre smartphone et son processeur impactent fortement votre expérience gaming. Et de ce côté-là, le Google Pixel 9 coche toutes les cases.

Côté écran, ce modèle est équipé d'une dalle Actua OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce qui vous donne accès à une navigation fluide sur le web, entre applications et sur les réseaux sociaux.

Mais aussi pour jouer, puisque cet écran est couplé au processeur Google Tensor G4 et à 12 Go de RAM afin de faire tourner les jeux les plus gourmands en termes de graphisme.

Que ce soit pour le gaming, les photos, le streaming vidéo ou autre, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton ci-dessous, afin de vous aider à trouver votre nouveau smartphone.

Trouver le smartphone idéal

Où profiter du meilleur tarif

Actuellement la meilleure offre pour le Google Pixel 9, un smartphone haut de gamme complet et dont le prix est en forte baisse est chez Amazon. Le site de vente en ligne américain propose ce smartphone à 589,98€ dès maintenant.