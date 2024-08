Pixel 9 VS Pixel 8 : quelles sont les différences entre l’ancienne et la nouvelle génération ?

Nouveau design, plus "dans l’air du temps"

Pour son Pixel 9, Google semble avoir fait le choix de rentrer dans les rangs et de suivre la tendance. Le géant américain abandonne en effet les courbes arrondies caractéristiques du Pixel 8 et des précédents modèles de la famille, pour adopter un design plus anguleux et contemporain. Le dos et l’écran du Pixel 9 sont plats, à l’instar de ce que proposent actuellement Samsung et Apple. Les amateurs de design minimaliste apprécieront !

En termes de dimensions, le Pixel 9 est un peu plus haut, plus large, mais également plus fin avec ses 152,8 x 72,0 x 8,5 mm, contre 150,5 x 70,8 x 8,9 mm pour son aîné. Sur la balance, le Pixel 9 est aussi un peu plus lourd, avec 198 g contre 187 g.

Mais cette petite augmentation de poids peut renforcer la sensation de robustesse dans la main.

Écran : Une expérience visuelle optimisée

Avec son écran de 6,3 pouces et une résolution de 2424 x 1080 pixels, le Pixel 9 propose une expérience d'affichage améliorée par rapport à l'écran de 6,2 pouces du Pixel 8. La luminosité maximale passant de 2000 nits à 2700 nits, le Pixel 9 s'avère plus lisible en plein soleil ; un atout non négligeable pour les utilisateurs en extérieur.

Pour ce qui est de la fluidité, le Pixel 9 offre, comme son prédécesseur, un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz qui garantit une navigation fluide et agréable pour les jeux et le défilement.

Performances : puissance et intelligence artificielle

Sous le capot, le Pixel 9 est propulsé par le processeur Google Tensor G4, gravé en 4 nm, tandis que le Pixel 8 utilise le G3. Bien que l’accent soit mis sur l'intelligence artificielle, cette mise à jour devrait également offrir une amélioration tangible en termes de performances.

Côté RAM, le Pixel 9 est mieux outillé que le Pixel 8 avec 12 Go contre 8 Go. Avec une telle mémoire vive, vous pouvez gérer plus efficacement les différentes applications et le multitâche.



De logiques améliorations sur le plan de la photo

Concernant la photographie, le Pixel 9 intègre un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels. Il fait donc un bond en avant par rapport au Pixel 8 qui offre un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Cette amélioration promet des clichés encore plus détaillés et polyvalents.

La caméra frontale du Pixel 9, avec autofocus et 10,5 mégapixels, améliore, pour sa part, la qualité des selfies, alors que celle du Pixel 8, bien que correcte, ne dispose pas de cette fonctionnalité.

Autonomie : énergie et efficacité

Le Pixel 9 embarque une batterie de 4700 mAh, représentant une légère amélioration par rapport aux 4485 mAh du Pixel 8. Couplé à une meilleure efficacité énergétique du processeur, cela devrait normalement se traduire par une autonomie prolongée.

Avec une charge rapide de 45 W, le Pixel 9 se distingue également en matière de vitesse de recharge, surpassant le Pixel 8 qui offre 30 W. Cela signifie que vous pourrez passer moins de temps branché et plus de temps à profiter de votre appareil.

Alors, Pixel 9 ou Pixel 8 ?

En somme, le Pixel 9 représente une évolution significative avec des améliorations notables en design, performances, photographie, et vitesse de charge. Toutefois, le Pixel 8 reste une option solide et abordable. Le choix dépendra de vos priorités : si vous êtes prêt à investir dans les dernières innovations, le Pixel 9 saura vous séduire. Sinon, le Pixel 8 demeure un excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone performant à un prix plus doux.