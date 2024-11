POCO dévoile le C75, un smartphone milieu de gamme aux ambitions photographiques

Le POCO C75 adopte une approche esthétique distinctive avec son dos texturé effet marbre, proposé en deux coloris : une version vert et or ainsi qu'une déclinaison noire plus sobre. L'appareil se distingue par sa finesse avec seulement 8,22 millimètres d'épaisseur, tandis qu’il dispose d’un large module photo circulaire centré, à l’arrière.

L'affichage comme point fort

L'écran constitue l'un des arguments majeurs de ce smartphone. Avec sa dalle LCD IPS de 6,88 pouces capable d'atteindre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le C75 promet une expérience fluide pour la navigation et le multimédia. La certification TÜV Rheinland veut garantir une réduction de la lumière bleue, complétée par des modes sombre et lecture adaptés à différents usages. Notez la faible définition de 720 x 1640 pixels.

Sous le capot, POCO a opté pour un processeur octa-core MediaTek Helio G81 Ultra gravé en 12 nm accompagné d'une mémoire vive de 6 Go ou 8 Go extensible jusqu'à 16 Go. Le volet photo s'articule autour d'un capteur principal de 50 mégapixels, secondé par une caméra frontale de 13 mégapixels dotée d'un mode nuit et d'un anneau lumineux. L'autonomie est assurée par une batterie de 5160 mAh compatible avec la charge 18W.

Le téléphone est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.4 avec un module NFC. Le lecteur d’empreintes digitales est installé sur le côté, au niveau du bouton de mise en veille.

Le POCO C75 sera commercialisé dès le 7 novembre en deux configurations. La version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est proposée à 151,90 euros, tandis que la variante 8/256 Go est affichée à 171,90 euros. Une offre de lancement permet de bénéficier d'une réduction de 20 euros jusqu'au 13 novembre, accompagnée de promotions sur des accessoires comme la batterie externe Redmi et le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 Active.