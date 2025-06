POCO F7 : une nouvelle référence de puissance et d’autonomie sur le segment milieu de gamme

Selon la marque, le POCO F7 s’appuie sur la plateforme mobile Snapdragon 8s Gen 4, gravée en 4 nm par TSMC, qui promet une expérience fluide et réactive, soutenue par un processeur huit cœurs cadencé jusqu’à 3,21 GHz et un GPU Adreno 825.

Ce choix technique permet au smartphone d’atteindre une progression de plus de 30% par rapport à la génération précédente, d’après les tests internes de POCO. Il vient concurrencer les futurs Nothing Phone (3) et OnePlus Nord 5.

Côté mémoire, deux configurations sont proposées : 12 Go de RAM LPDDR5X associée à 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.1, assurant des vitesses de lecture et d’écriture parmi les plus rapides du marché. Ce niveau d’équipement rapproche le POCO F7 de certains modèles premium, tout en conservant un tarif compétitif.

Le système de refroidissement IceLoop 3D à double canal, doté d’un tuyau thermique de 6000 mm², veut garantir la stabilité des performances même lors de longues sessions de jeu ou d’utilisation intensive. À cela, comptez sur l’intégration d’une batterie d’une capacité de 6500 mAh, la plus grande jamais intégrée à un appareil de la série F, compatible avec la charge rapide HyperCharge 90 W, permettant d’atteindre 80% de charge en seulement 30 minutes selon le fabricant.

Cette capacité est l’une des plus importante du marché car seule une poignée de smartphones proposent mieux. La recharge inversée filaire jusqu’à 22,5 W est également prise en charge, pratique pour alimenter d’autres appareils.

Le POCO F7 fonctionne sous HyperOS 2, la dernière interface logicielle de Xiaomi, optimisée pour la fluidité et la personnalisation. Les amateurs de jeux profiteront de l’optimisation WildBoost 4.0, qui permet d’atteindre jusqu’à 120 FPS sur des titres exigeants comme Genshin Impact.

Un écran ultra-lumineux et des fonctionnalités premium

L’un des points forts du POCO F7 est son écran AMOLED de 6,83 pouces, affichant une résolution de 2772 x 1280 pixels supportant une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. La dalle propose une très forte luminosité, à 3200 cd/m² selon la marque. La technologie Sunlight Display 4.0 ajuste en temps réel le contraste pour des images voulues éclatantes, tandis que la gradation PWM à 3840 Hz et les certifications TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly) sont là pour assurer un confort visuel optimal, même lors d’une utilisation prolongée.

L’écran bénéficie également d’une protection Corning Gorilla Glass 7i, d’une compatibilité Dolby Vision et HDR10+, ainsi que d’une fréquence dd’échantillonnage tactile instantané de 2560 Hz en mode Game Turbo, offrant une réactivité accrue pour les joueurs. La technologie Wet Touch Display 2.0 permet une utilisation efficace même avec les doigts humides. Cette configuration fait du POCO F7 un très bon allié pour les jeux vidéo.

Design et robustesse : un smartphone pensé pour durer

Le POCO F7 adopte un design résolument moderne, avec un châssis en aluminium, des bords plats et un dos en verre, conférant à l’ensemble une allure à la fois élégante et solide. L’édition Cyber Silver met en avant le logo Snapdragon, symbole de la collaboration avec Qualcomm. Notez sur la certification IP68 assurant une résistance à l’eau et à la poussière, tandis que la structure du smartphone supporte une pression jusqu’à 70 kg, selon les tests du fabricant. Avec des dimensions de 163,1 x 77,9 x 8,2 mm et un poids de 215,7 g, le POCO F7 reste relativement compact au regard de sa batterie imposante.

Un module photo complet pour une créativité sans compromis

Sur le volet photographique, le POCO F7 embarque un capteur principal Sony IMX882 de 50 mégapixels avec ouverture f/1,5 et stabilisation optique (OIS), garantissant des clichés nets, même en basse lumière. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels pour les selfies et appels vidéo. Les fonctionnalités avancées comme UltraSnap, Live Photo, le mode portrait avec différentes focales, et l’IA Beautify enrichissent l’expérience utilisateur.

En vidéo, le smartphone permet l’enregistrement en 4K jusqu’à 60 images par seconde, le ralenti jusqu’à 960 fps en 1080p, et propose des outils comme le téléprompteur ou la mise au point de suivi de mouvement. En outre, l’interface photo a été repensée pour une navigation plus intuitive.

Connectivité, sécurité et audio : un équipement complet

Le POCO F7 prend en charge la double SIM, la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC et intègre un tuner de signal Surge T1s pour améliorer la stabilité du réseau. Le capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran et la reconnaissance faciale via l’IA est disponible pour le déverrouillage. Côté audio, le smartphone dispose de doubles haut-parleurs certifiés Dolby Atmos et Hi-Res Audio, pour une expérience sonore immersive, que ce soit pour les jeux, la musique ou les vidéos.

Disponibilité et prix

Le POCO F7 est disponible en trois coloris : noir, blanc et argent (édition Cyber Silver). Deux configurations sont proposées :

- 12 Go + 256 Go au prix de 453 €, avec une offre de lancement à 399,90 euros

- 12 Go + 512 Go au prix de 503 €, avec une offre de lancement à 449,90 euros

Pour accompagner ce lancement, POCO offre au choix des Redmi Buds 6 Active ou un Xiaomi Smart Band 9 (valeur 39,99 euros chacun). Les étudiants bénéficient d’une remise de 15% via le code promo UNiDAYS, et une reprise de 60 euros est proposée pour l’achat du F7. Enfin, le chargeur Xiaomi 120W HyperCharge Combo est disponible à 9,99 euros au lieu de 69,99 euros pour tout achat en bundle avec le smartphone.