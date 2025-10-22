Poco F8 Ultra : le futur flagship de Xiaomi déjà certifié, un monstre de puissance en approche

Le Poco F8 Ultra aurait été repéré sur la base de données de la NBTC thaïlandaise sous le numéro de modèle 25102PCBEG. Cette certification, généralement attribuée peu avant une commercialisation, laisse penser que la présentation officielle du smartphone serait imminente. Comme pour les générations précédentes, le F8 Ultra devrait être une version renommée du Redmi K90 Pro Max.​

Ce modèle assurerait la continuité du Poco F7 Ultra, tout en apportant des spécifications plus ambitieuses. D’après plusieurs observateurs, son lancement mondial pourrait intervenir au premier semestre 2026, suivant le calendrier habituel de la marque. Xiaomi chercherait ainsi à renforcer sa présence sur le segment des flagships abordables, en proposant un appareil plus performant que son prédécesseur tout en conservant un tarif compétitif face au Galaxy S25, à l’Oppo Find X8 et au OnePlus 15.

​

Une fiche technique qui s’annonce très haut de gamme

Selon les informations disponibles, le Poco F8 Ultra embarquerait le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus récente du constructeur américain. Ce SoC offrirait des gains importants en matière de performances et d’efficacité énergétique, notamment pour les applications reposant sur l’intelligence artificielle et les jeux vidéo. Le smartphone serait également livré avec Android 16 et la surcouche HyperOS 3.0, destinée à optimiser la fluidité et les interactions entre appareils Xiaomi.

​

L’écran utiliserait une technologie AMOLED LTPO 2K d’une diagonale de 6,9 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une navigation plus fluide et des animations plus réactives. L’ensemble profiterait d’une luminosité très élevée, adaptée à une utilisation en extérieur. Pour le son, Xiaomi a intégré un haut‑parleur Bose visible à l’arrière, une première dans l’histoire de la marque, offrant un rendu audio plus immersif que les traditionnels systèmes stéréo.

​

Côté photographie, le Poco F8 Ultra serait équipé de trois capteurs arrière de 50 mégapixels : un capteur principal OVX9500 (1/1,3 pouce) pour une meilleure captation de lumière, un ultra‑grand-angle OV50M (1/2,88 pouce) et un téléobjectif périscopique Samsung JN5 offrant un zoom optique 5x.​

Un capteur frontal de 50 mégapixels prendrait place dans un poinçon centré. Xiaomi miserait ainsi sur un équilibre entre qualité photo, précision du zoom et rendu des selfies.

Une autonomie record et un design repensé

Le Poco F8 Ultra bénéficierait d’une batterie de 7500 mAh, surpassant la majorité de ses concurrents directs. Cette capacité serait rendue possible grâce à la technologie silicium‑carbone, plus dense et durable que le lithium traditionnel. La charge rapide atteindrait 100 W en filaire et 80 W sans fil, permettant une recharge complète en moins de 30 minutes, selon les estimations internes de la marque.​

Le design reprendrait celui du modèle chinois Redmi K90 Pro Max avec une coque en métal et verre, une finition baptisée « Flowing Gold White » et un imposant module photo circulaire faisant écho au haut‑parleur Bose voisin. Le smartphone profiterait d’une protection renforcée grâce à une certification IP69, garantissant une excellente résistance à la poussière et à l’eau.​

Quant à la prise en main, Xiaomi viserait une structure plus fine que celle du F7 Ultra, tout en conservant un poids contenu malgré l’augmentation de la capacité de la batterie.

Disponibilité et prix

Le Poco F8 Ultra n’a pas encore de date officielle de présentation internationale, mais sa certification NBTC et les annonces autour du Redmi K90 Pro Max laissent penser qu’une sortie pourrait intervenir courant novembre ou décembre 2025 en Chine, suivie d’une commercialisation européenne mi‑2026.​ En Chine, le Redmi K90 Pro Max a été annoncé à un tarif d’environ 4 000 yuans (près de 560 euros). Le Poco F8 Ultra pourrait ainsi être proposé autour de 650 euros en Europe, selon les marchés et les configurations de mémoire.