Pourquoi choisir l’iPhone 17 plutôt que l’iPhone Air ?

Un rapport qualité/prix bien meilleur pour l’iPhone 17

L’iPhone 17 est considéré par certains (dont nous) comme le modèle standard le plus réussi depuis des années. Il correspond très bine aux besoins de la majorité des utilisateurs, en offrant une vraie polyvalence :

Double module photo de 48 Mpx (principal + ultra grand-angle), idéal pour la photo et la vidéo.

Zoom X2 utilisable sans perte majeure de qualité, simulant un 50 mm.

Une formule qui couvre 90 % des usages, du loisir à la création de contenu.

En face, l’iPhone Air n’embarque qu’un seul module photo, avec un zoom X2 limité. Pour un modèle aussi cher et surtout PLUS cher, ce compromis n'est pas forcément le meilleur.

Si l’iPhone Air attire l’œil, l’iPhone 17 est celui qui répond le mieux aux attentes concrètes des utilisateurs.

Autonomie : un point faible de l’iPhone Air

L’iPhone 17 profite de batteries plus grosses que son prédécesseur, et d’une autonomie très solide. De plus, il est compatible avec la recharge sans fil rapide jusqu’à 25 W (norme Qi 2).

L’iPhone Air, lui, a une batterie plus petite et plafonne à 20 W en sans fil. Le fait qu’Apple ait lancé une batterie externe spécialement conçue pour lui soulève des doutes sur son endurance.

Quand le design prend le pas sur la pratique

L’iPhone Air est un objet spectaculaire : seulement 5,6 mm d’épaisseur et un poids plume. C’est une prouesse d’ingénierie, et un smartphone très agréable à tenir en main. Mais ces choix se paient cher (littéralement) :

Il est plus coûteux que l’iPhone 17 standard, et pour à peine 100 € de plus, on peut viser l’iPhone 17 Pro, bien plus complet.

La finesse extrême compromet la robustesse et empêche l’intégration du Ceramic Shield au dos.

Il n’existe qu’en version eSIM, là où l’iPhone 17 reste disponible avec tiroir SIM physique.

Trouver le smartphone idéal

Comparatif rapide

✅ iPhone 17 : les points forts Double capteur photo 48 Mpx (polyvalence photo/vidéo)

Très bonne autonomie et recharge 25 W sans fil

Rapport qualité/prix cohérent

Version eSIM ou SIM physique au choix

Ceramic Shield 2 à l’avant et protection renforcée au dos ⚠️ iPhone Air : les limites Un seul module photo, fonctionnalités limitées

Batterie plus faible et recharge 20 W seulement

Prix élevé par rapport aux compromis techniques

Pas de SIM physique (eSIM uniquement)

Robustesse en question avec une finesse record

Notre verdict

L’iPhone Air est une vitrine technologique impressionnante, mais son orientation design se fait au détriment de la polyvalence et de l’autonomie. L’iPhone 17, lui, c'est l’équilibre : plus accessible, plus complet, et adapté aux usages quotidiens.