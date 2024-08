Précommande du Google Pixel 9 : Stockage doublé et offre de reprise, voici la meilleure offre !

Le Google Pixel 9 dispose de véritables arguments pour être un bon concurrent aux smartphones premiums actuels. Opposé à l'iPhone 15 et au Galaxy S24, le Pixel 9 propose une fiche technique très cohérente et évidemment Google a mis le paquet sur l'intelligence artificielle grand sujet de concurrence actuelle. En effet, Gemini, l'IA de Google est directement intégrée au smartphone et possède des fonctionnalités très intéressantes ! On connaissait déjà les retouches photos avec la "baguette magique" de Google qui permettait de supprimer un élément du champ rapidement, mais aujourd'hui l'IA est partout et vous rendra bien des services comme le résumé des derniers mails, la traduction rapide d'un menu lors de vos vacances ou des suggestions de recette en prenant en photo votre frigo ! En bref, Gemini à l'air d'être une vraie réussite et le Pixel 9 va plaire a beaucoup de monde !

En ce moment le Pixel 9 est proposé à 899€ en version 256Go au lieu de 999€, de plus, vous pouvez profiter d'une remise supplémentaire de 150€ sur la reprise de votre smartphone. C'est donc le moment idéal pour vous emparer du Pixel 9 car cette promotion de précommande ne dure que jusqu'au 5 Septembre !

Fiche technique du Google Pixel 9 : Polvalance et photo

Écran : 6,3 pouces, OLED Super Actua (1080 x 2424 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,3 pouces, OLED Super Actua (1080 x 2424 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go, 256Go

: 128 Go, 256Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.7, ultra grand-angle

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Au delà de son IA, la fich technique du Google Pixel 9 est clairement bien équilibrée. C'est un smartphone polyvalent et performant qui possèdera une belle durée de vie grâce à des mises à jour régulières de son OS. Il sera un très bon compagnon de voyage grâce à ses bons capteurs photos et se révèlera excellent au quotidien grâce à ses fonctionnalités IA très pratiques.

Quelle est la meilleure offre pour la précommande du Google Pixel 9 ?

Pour vous emparer de cet excellent smartphone au meilleur prix, nous vous conseillons Darty. Si toutes les offres de précommandes se ressemblent et qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix, l'offre de Darty possède plusieurs avantages intéressants. Tout d'abord, la possibilité de retirer votre produit en magasin dès le 22/08 est un point intéressant si vous êtes pressés de découvrir Gemini. De plus, profitez de 50% de réductions sur un accessoire au choix parmi une sélection de Darty, pratique si vous avez besoin de changer du support ou de câble pour aller avec votre nouveau smartphone. Les 3 mois de Deezer offerts font aussi plaisir !