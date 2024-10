Presque 130 € de réduction sur le nouveau Pixel 9 de Google avec écran Oled et ses 8Go de RAM

Le constructeur Google a fait évoluer sa gamme Pixel avec la neuvième génération, en mettant l’intelligence artificielle (IA) au cœur de l’expérience utilisateur, tout en introduisant un tout nouveau design. Ce changement s’accompagne également d’améliorations significatives sous le capot, destinées à séduire les amateurs de performances.

Le Pixel 9 bénéficie d’une mémoire RAM plus généreuse, avec 12 Go, et d'appareils photo encore plus performants, renforçant ainsi son positionnement haut de gamme. Ces améliorations sont à la hauteur du nom qu’il porte. Initialement proposé à 899 €, il est actuellement disponible pour 780 €, un prix plus en phase avec les innovations proposées par Google.

Fiche technique du Google Pixel 9

Écran : 6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 50mp, 48Mp, 48 Mp

50mp, 48Mp, 48 Mp Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

La fiche technique du Google Pixel 9 se distingue par des améliorations notables par rapport à son prédécesseur, le Pixel 8. Parmi les nouveautés les plus visibles :

Luminosité : Le Pixel 9 affiche une luminosité maximale 53 % plus élevée, atteignant 2236 nits contre 1458 nits pour le Pixel 8, offrant ainsi une meilleure lisibilité en plein soleil.

Autonomie : Avec une autonomie prolongée de 8 %, il atteint désormais 21h12 d'utilisation contre 19h39 sur le modèle précédent, parfait pour tenir toute la journée.

RAM : Le Pixel 9 dispose également de 50 % de RAM en plus, avec 12 Go contre 8 Go pour le Pixel 8, assurant une meilleure fluidité dans le multitâche et les applications gourmandes.

Ces évolutions apportent une réelle plus-value, notamment pour les utilisateurs recherchant des performances accrues.

Quelle offre pour le Pixel 9 de Google ?

Le Google Pixel 9 est actuellement disponible à son meilleur prix sur Rakuten, à seulement 746 € au lieu de 879 €, soit une belle réduction. De plus, il est accompagné d'une garantie vendeur de 2 ans.

Bien qu'il s'agisse d'une version importée, cela n'affecte en rien la compatibilité avec les opérateurs français, vous permettant ainsi de profiter pleinement de ses fonctionnalités sans souci. Une belle opportunité pour acquérir ce smartphone haut de gamme à un tarif avantageux.