Xiaomi 17T et 17T Pro : une fuite dévoile toutes les caractéristiques techniques avant le lancement officiel

À retenir Les Xiaomi 17T et 17T Pro pourraient être lancés en mai 2026 , quatre mois avant la date habituelle.

et pourraient être lancés en , quatre mois avant la date habituelle. Les écrans mesurent 6,59 pouces pour le 17T et 6,83 pouces pour le Pro, avec des dalles AMOLED et des taux de rafraîchissement de 120 Hz et 144 Hz .

pour le 17T et pour le Pro, avec des dalles et des taux de rafraîchissement de et . Les deux modèles intègrent des processeurs MediaTek , le 17T avec un Dimensity 8500 Ultra et le Pro avec un Dimensity 9500 .

, le 17T avec un et le Pro avec un . La batterie du 17T est de 6500 mAh et celle du Pro de 7000 mAh , avec des charges rapides respectives de 67W et 100W .

et celle du Pro de , avec des charges rapides respectives de et . Les prix annoncés sont de 749 euros pour le 17T et 999 euros pour le 17T Pro.

La série T de Xiaomi a toujours eu ses habitudes à savoir une présentation en septembre, quelques semaines après la rentrée. Cette année, le constructeur chinois semble décidé à bousculer ce rythme bien établi. Plusieurs certifications, notamment auprès de l'IMDA à Singapour et du SIRIM en Malaisie, ont été obtenues dès le début du printemps, signalant un déploiement mondial imminent. La base de données GSMA pointait déjà, en février dernier, vers un lancement autour de mai 2026, et l'apparition du Xiaomi 17T sur Geekbench en avril semble confirmer que l'annonce officielle est toute proche.

Ce calendrier n'est pas anodin. En lançant ses 17T entre la sortie de la série Xiaomi 17 Ultra (février 2026) et les traditionnels flagships de fin d'été, le fabricant cherche à occuper une fenêtre commerciale stratégique, avant que la concurrence des Samsung, Apple ou Google ne vienne écraser l'espace disponible. Par ailleurs, comme pour les smartphones numérotés, Xiaomi saute volontairement la génération 16T, passant directement des 15T aux 17T.

Des écrans revus à la baisse en taille, mais pas en qualité

L'une des surprises révélées par les fuites concerne les dimensions des écrans. Contrairement à la tendance au gigantisme des dalles, le Xiaomi 17T passerait à 6,59 pouces, soit en léger recul par rapport au 15T. Le modèle Pro afficherait, lui, une diagonale de 6,83 pouces. Les deux appareils conservent néanmoins des technologies d'affichage de premier plan à savoir une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour le standard, AMOLED à 144 Hz pour le Xiaomi 17T Pro.

Ces écrans proposeraient des niveaux de luminosité attendus élevés permettant une lisibilité confortable en extérieur. Côté châssis, les deux modèles se différencient clairement : coque en plastique pour le 17T afin de contenir les coûts, cadre métallique pour le Pro pour un positionnement plus « premium ». Les deux seraient proposés en bleu, noir et violet, d'après les rendus officiels qui ont filtré. Une certification d'étanchéité IP68 ou IP69 est également évoquée par plusieurs sources, ce qui renforcerait leur compétitivité face aux Galaxy A57 ou au Pixel 10a.

Des puces MediaTek inédites dans la gamme T

Sur le plan des performances, la série 17T marque une rupture avec les générations précédentes en adoptant exclusivement des processeurs MediaTek, là où les 15T embarquaient des Snapdragon. Selon les fuites relayées par les spécialistes du leak et confirmées par Geekbench, le Xiaomi 17T serait animé par un Dimensity 8500 Ultra, quand le 17T Pro hériterait du Dimensity 9500 — le même SoC que celui équipant le très haut de gamme Oppo Find X9 Pro.

On pourrait donc voir des gains notables en efficacité énergétique et en traitement IA, deux points particulièrement sollicités par HyperOS, la surcouche logicielle de Xiaomi tournant sur Android 16. Les deux modèles embarquent 12 Go de RAM minimum, Wi-Fi 6E (ou 7 pour le Pro), NFC et un lecteur d'empreintes ultrasonique 3D sous l'écran pour le modèle Pro.

Des batteries qui permettent jusqu'à deux jours d'utilisation

Si une seule caractéristique résume l'ambition de cette série, c'est bien l'autonomie. En effet, le Xiaomi 17T embarquerait une batterie de 6500 mAh, rechargeable à 67W en filaire. Le 17T Pro pousserait encore plus loin avec une cellule de 7000 mAh, compatible avec la charge rapide filaire à 100W et la charge sans fil à 50W, selon le leaker billbil-kun sur Dealabs..

Un triple module photo en partenariat avec Leica

La photographie reste un terrain d'excellence revendiqué par Xiaomi avec son partenariat Leica. Les deux modèles partageraient une configuration triple capteur : un principal 50 mégapixels (capteur Light Fusion 800 sur le 17T, Light Fusion 950 sur le Pro, avec une ouverture f/1,74 à f/1,77), un téléobjectif 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. En façade, un selfie de 32 mégapixels complète l'ensemble.

Le zoom 5x constitue un atout notable face à des appareils comme le Galaxy A56, qui se limite à un zoom 3x dans cette tranche de prix. Le capteur principal du Pro bénéficierait, selon les fuites, d'une surface plus grande (1/1,31 pouce contre 1/1,55 pouce pour le 17T standard), ce qui améliorerait les performances en faible luminosité. La stabilisation optique (OIS) serait présente sur les deux modules principaux et téléobjectif, un standard attendu à ce niveau de gamme.

Disponibilité et prix

C'est sans doute le point qui suscite le plus de débat. Selon le leaker billbil-kun sur Dealabs, une source réputée fiable, le Xiaomi 17T sera proposé à 749 euros en configuration 12+256 Go, et entre 799 et 849 euros en 12+512 Go. Le Xiaomi 17T Pro, en 12+512 Go, s'afficherait à 999 euros. Ces tarifs représentent une hausse d'environ 100 euros par rapport aux 15T, et de 33 % pour le Pro par rapport au 15T Pro. Toutes ces informations sont à confirmer, si on en croit les rumeurs, d’ici quelques jours, voire quelques semaines au pire.

