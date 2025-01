Prolongation exceptionnelle face au succès de Disney+ à 1,99 € par mois pendant un an

Une offre accessible et sans engagement

Cette formule inclut un abonnement sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez résilier à tout moment. Après la période de promotion, l’abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif standard en vigueur.

Cette offre s’intègre parfaitement à nos smartphones grâce à une application Disney+ bien optimisée pour mobile. Elle permet notamment de profiter d’une interface fluide et intuitive, très adaptée aux écrans AMOLED ou OLED pour un rendu visuel impressionnant.

La fonction plein écran garantit une immersion totale, parfaite pour apprécier des séries comme The Mandalorian ou The Bear.

Un contenu varié pour toute la famille

Avec cette formule, vous accédez à l’intégralité du catalogue Disney+, qui va bien au-delà des classiques de Disney et Pixar. Les fans de Star Wars ou de Marvel retrouveront leurs sagas préférées, tandis que les amateurs de cinéma pourront explorer les œuvres de 20th Century Studios, dont les célèbres franchises Avatar ou Alien.

De plus, Disney+ inclut la possibilité de créer jusqu’à 7 profils personnalisés, adaptés à différents membres de la famille. Pour les enfants, un mode Junior exempt de publicités est proposé, garantissant une expérience plus sereine.

Publicités et services associés

L’unique compromis de cette offre à tarif réduit est la présence de publicités, mais l’expérience globale reste largement satisfaisante. Les contenus sont accessibles en haute qualité, et il est possible de télécharger vos films et séries préférés pour un visionnage hors ligne.

Cette prolongation jusqu’au 3 février offre donc une opportunité rare de profiter d’un service de streaming haut de gamme à petit prix, que ce soit sur votre smartphone, tablette ou télévision connectée.