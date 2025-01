Prolongation, la promo Disney+ à 1,99 € pendant un an continue pour les retardataires

Une offre prolongée pour les retardataires

Suite au succès fulgurant de sa promotion à 1,99 € par mois pendant 1 an, Disney se prend d’envie pour continuer un peu plus longtemps son offre. C’est donc jusqu'au 3 février que les retardataires pourront souscrire cette offre et profiter du catalogue intégral du géant Américain aux grandes oreilles !

Une offre sans engagement qui sera automatiquement renouvelée au tarif en vigueur l’année prochaine si vous souhaitez continuer avec la plateforme.

Et cette offre concerne bien nos smartphones, puisque Disney+ propose une excellente application. Mention spéciale pour la fonction qui permet de passer en mode plein écran, de toute beauté pour les smartphones avec un écran AMOLED ou OLED.

Quels services sont intégrés à cette offre de Disney+ ?

La formule proposée intègre des publicités. C’est la seule contrepartie. Vous accédez à l’ensemble du catalogue Disney+, que ce soit les sagas Star Wars, Marvel, mais aussi aux classiques de Disney et Pixar.

Mais c’est loin d’être tout, car Disney possède bien d’autres maisons de production, et donc leurs catalogues respectifs, comme par exemple la Fox, et donc 20th Century Studios. Il y en a donc pour tous les goûts, que vous soyez amateurs de films d’épouvante, ou bien de drames historiques.

L’offre permet de créer jusqu’à 7 profils pour la famille et pour le mode junior, destiné aux enfants, notons qu’il n’y a pas de pub ! Un véritable plus pour nos jeunes.