Qi 50w : un chargeur sans fil universel partagé par Apple, Google et Xiaomi

À retenir Le Wireless Power Consortium travaille sur la norme Qi 50W pour la recharge sans fil.

travaille sur la norme pour la recharge sans fil. Cette norme permet d'atteindre une puissance de 50W , doublant celle de Qi2 25W .

, doublant celle de . La mise sur le marché est prévue pour 2028, avec des tests et certifications à venir.

Le Wireless Power Consortium porte depuis des années la standardisation de la recharge par induction. Il vient d’annoncer travailler sur les paramètres matériels de Qi 50W avec plusieurs constructeurs. Parmi eux, on peut compter sur Apple, Google et Xiaomi qui participent aux discussions aux côtés de nombreux acteurs de l’écosystème, dans le but d’aboutir à un standard capable d’alimenter les principaux smartphones du marché à 50W sans fil.

Qi, puis Qi2 et maintenant Qi 50W

Selon le WPC, le Qi 50W, c’est la continuité de Qi2, qui a introduit un profil magnétique inspiré de la technologie MagSafe d’Apple afin d’assurer un alignement plus précis entre le smartphone et le chargeur. On connaît déjà les chargeurs MagSafe pour iPhone, et les fabricants Android commencent à l’adopter à travers des accessoires Qi2. Rappelons que le WPC a officialisé Qi2 lors du CES 2023 reprenant le principe d’aimants de MagSafe afin de stabiliser la position du smartphone sur le support. Par la suite, Qi2 25W a été présenté comme une évolution offrant environ 70% de puissance en plus par rapport au Qi2 d’origine, tout en conservant le même profil magnétique.

Direction 2028

Le Wireless Power Consortium fixe l’horizon 2028 pour la mise sur le marché de la norme Qi 50W. D’après le consortium, les paramètres matériels sont déjà largement définis, ce qui laisse penser que les prochaines années seront consacrées aux tests, aux certifications et à l’intégration dans les futurs appareils. Apple travaillerait déjà sur des chargeurs MagSafe intégrant Qi 2.2, avec des puissances filaires annoncées autour de 45W

D’après le consortium, cette finalisation du Qi 50W doit permettre, à terme, de partager un même chargeur sans fil haute puissance entre un iPhone, un Pixel et un smartphone Xiaomi, sans recourir à des solutions spécifiques propres à chaque marque. Cette mutualisation permettra aux utilisateurs d’éviter la contrainte d’acheter des chargeurs conçus pour une seule gamme d’appareils s’ils cherchent des appareils à la puissance élevée.

Une technologie valable aussi pour d’autres appareils

Par ailleurs, le WPC ne limite pas ses travaux aux smartphones. Le consortium explique préparer une norme spécifique pour les montres connectées, avec l’objectif que les chargeurs multi‑appareils puissent alimenter la plupart des wearables disponibles à partir de 2026.

À terme, on pourrait donc disposer d’un seul support compatible avec un smartphone, une montre et potentiellement d’autres accessoires, ce qui rapprocherait la recharge sans fil de l’unification déjà opérée par l’USB‑C pour la charge filaire.

