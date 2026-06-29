Google Pixel 10 : le smartphone que nous avons noté 5/5 est disponible pour moins de 600 €

Le prix du Google Pixel 10 connaît une baisse notable sur la plateforme Rakuten, où il s'affiche désormais à 599 €. Notre rédaction avait attribué la note de 5 sur 5 à ce modèle lors de son passage sur notre banc d'essai, en raison de son efficacité globale.

Un gabarit maîtrisé associé à une configuration moderne

L'intérêt principal de cet appareil réside dans sa capacité à intégrer des composants de premier ordre dans un format qui privilégie la prise en main. Sa dalle OLED de 6,3 pouces à 120 Hz offre une excellente lisibilité tout en évitant l'encombrement des grands formats du marché.

Sous l'écran, le processeur Tensor G5, gravé en 3 nm, travaille de concert avec 12 Go de mémoire vive. Cette configuration permet de gérer l'ensemble des tâches quotidiennes, l'exécution des outils d'intelligence artificielle locale et le multitâche intensif sans baisse de régime. L'autonomie s'appuie sur un accumulateur de 4 970 mAh compatible avec la recharge sans fil Qi2 Pixelsnap, assurant une endurance solide pour la journée.

La polyvalence photographique comme point d'ancrage

La réputation de Google en matière de traitement d'image se confirme sur cette version. Le système s'éloigne des propositions d'entrée de gamme en associant un capteur principal performant de 48 mégapixels à un véritable téléobjectif doté d'un zoom optique 5x. Cette association permet d'obtenir des clichés détaillés à distance, complétés par un zoom numérique 20x particulièrement stable.

La certification IP68 contre l'eau et la poussière renforce la durabilité de la structure. Les utilisateurs qui préfèrent les diagonales très larges pourront étudier d'autres dimensions au sein de notre catalogue de smartphones Google, mais ce modèle répond aux attentes de ceux qui recherchent un équilibre entre compacité et puissance.