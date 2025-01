Qualcomm dévoile une version allégée du Snapdragon 8 Elite à sept cœurs

Afin de proposer une large offre pour les différents fabricants de smartphones, Qualcomm a décidé de mettre sur le marché une nouvelle puce. Cette version modifiée, identifiée sous la référence SM8750-3-AB, conserve les mêmes fréquences d'horloge que le modèle standard tout en retirant un cœur de performance.

La nouvelle puce conserve ses deux cœurs « Prime » cadencés à 4,32 GHz, mais ne dispose plus que de cinq cœurs de performance fonctionnant à 3,53 GHz, contre six précédemment.

Cette configuration particulière résulterait d'un processus de « binning », une pratique courante dans l'industrie des semi-conducteurs consistant à proposer des versions moins performantes de puces ne répondant pas totalement aux critères de qualité initiaux.

Cette variante pourrait notamment équiper les futurs smartphones pliants de Samsung, dont le Galaxy Z Fold7 et le Galaxy Z Flip7 mais aussi le Galaxy S25 Slim. Les constructeurs pourraient ainsi bénéficier d'un prix plus avantageux tout en conservant des performances proches du modèle original. Les tests préliminaires suggèrent une baisse de performances limitée à 2% sur AnTuTu et 7% sur Geekbench en multicœur.

Des caractéristiques techniques préservées

Malgré la réduction du nombre de cœurs, cette version du Snapdragon 8 Elite conserve l'ensemble de ses autres fonctionnalités. Donc, le processeur graphique Adreno 830 reste capable de gérer le ray tracing, le HDR gaming et diverses technologies d'optimisation basées sur l'intelligence artificielle. La puce prend également en charge les écrans QHD+ avec une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz et les écrans 4K à 60 Hz.

Le processeur de traitement d'image (ISP) intégré maintient sa compatibilité avec les capteurs photo jusqu'à 320 mégapixels et permet la capture d'images sans latence depuis des capteurs de 108 mégapixels. Les capacités vidéo incluent l'enregistrement en 4K à 120 images par seconde et en 8K à 30 images par seconde.

Diversification des puces

Cette nouvelle variante s'inscrit dans une stratégie plus large de Qualcomm visant à diversifier son offre de processeurs haut de gamme. Selon les informations les plus sérieuses, l'entreprise travaillerait également sur un Snapdragon 8s Elite, positionné entre les séries 7 et 8. Ce dernier disposerait d'une architecture différente avec un cœur Cortex-X4 à 3,21 GHz, trois cœurs Cortex-A720 à 3,01 GHz et quatre cœurs supplémentaires répartis en deux paires cadencées respectivement à 2,80 GHz et 2,02 GHz.