Nouveauté smartphone : Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Honor Magic 8 Pro.... lequel attendre en priorité ?

Comparatif express : quel smartphone pour quel usage ?

Dans le domaine du haut de gamme, chaque constructeur tente de tirer la couverture sur sa partie du lit. À ce prix, chaque smartphone est de toute façon très polyvalent, c'est donc dans domaines très spécifiques que chacun essaye de pousser au maximum son offre :

Honor Magic 8 Pro : l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché après notamment un Magic 6 Pro moins cher et plus perforants que les modèles de Samsung et Apple ! Un bon choix pour qui veut de la polyvalence sans dépasser les 1000 €.

: l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché après notamment un Magic 6 Pro moins cher et plus perforants que les modèles de Samsung et Apple ! Un bon choix pour qui veut de la polyvalence sans dépasser les 1000 €. vivo X300 Pro : C'est la star attendue de la photo, dopée par un partenariat avec Zeiss et un capteur périscopique impressionnant de 200 Mp. Taillé ultra fin, il est fait pour les amateurs de clichés créatifs et les voyageurs.

: C'est la star attendue de la photo, dopée par un partenariat avec Zeiss et un capteur périscopique impressionnant de 200 Mp. Taillé ultra fin, il est fait pour les amateurs de clichés créatifs et les voyageurs. Xiaomi 17 Series : les champions du compromis avec des specs haut de gamme (Snapdragon 8 Gen 4, batterie robuste, écran AMOLED 144 Hz). C'est un peu l'équivalent des Magic Pro de Honor, mais chez Xiaomi.

: les champions du compromis avec des specs haut de gamme (Snapdragon 8 Gen 4, batterie robuste, écran AMOLED 144 Hz). C'est un peu l'équivalent des Magic Pro de Honor, mais chez Xiaomi. Samsung Galaxy S26 Ultra : Le futur roi du très haut de gamme avec son stylet S-Pen, ses 4 capteurs photo dont un téléobjectif périscopique, et son écosystème ultra complet. Mais aussi le plus cher de tous...

✅ Points forts Honor Magic 8 : prix agressif et polyvalence

vivo X300 Pro : photo de référence avec Zeiss

Xiaomi 17 : excellent rapport qualité-prix

Galaxy S26 Ultra : stylet S-Pen et puissance brute ⚠️ Points faibles Honor Magic 8 : suivi logiciel moins long

vivo X300 Pro : disponibilité encore limitée en Europe

Xiaomi 17 : interface parfois critiquée (HyperOS)

Galaxy S26 Ultra : prix élevé, pas pour tous les budgets

Mises à jour et longévité : 5 ans de support deviennent la norme

Bonne nouvelle : les constructeurs montent en gamme non seulement sur le matériel mais aussi sur le logiciel. Les Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 et vivo X300 Pro annoncent presque tous au minimum 5 ans de mises à jour majeures d’Android et de correctifs de sécurité.

Malheureusement, certaines rumeurs sur le futur Honor parlent de 3 ans pour son Magic 8... C'est peu.

Et côté mise à jour de « confort », chez Samsung, l’arrivée de One UI 8 améliore la confidentialité (permissions plus granulaires, sandboxing renforcé) et la performance (meilleure gestion de l’IA embarquée et de la batterie).

Xiaomi pousse fort également sur son nouvel HyperOS, unifié entre smartphones et objets connectés, mais qui reste parfois critiqué pour ses notifications un peu intrusives (or, les applications préinstallés sur leurs appareils le sont parfois aussi).

Le choix dépendra de vos priorités : Magic 8 pour le meilleur prix, vivo X300 Pro pour la photo et la légerté , un Xiaomi 17 pour le rapport qualité-prix, et le Galaxy S26 Ultra si vous voulez le nec plus ultra.

Dans tous les cas, les mises à jour longues durées deviennent enfin un standard pour la plus part des très haut de gamme, et on a envie dire « enfin ! ».