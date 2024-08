Que valent les forfaits B&You sans engagement de Bouygues Telecom pour la rentrée ?

Un forfait mobile sans engagement pour chaque usage

Bouygues Telecom pense à tous les profils d'utilisateurs en proposant actuellement cinq différents forfaits sans engagement proposant chacun un volume de data spécifique : 2Go, 20Go, 100Go, 150Go et 300Go. Que vous soyez un petit consommateur de data ou un gros gourmand en données mobiles, vous trouverez forcément chaussure à votre pied.

Le forfait 2Go : l'essentiel à prix mini

Pour les petits budgets ou ceux qui utilisent peu leur smartphone en mobilité, le forfait 2Go à seulement 1,99 €/mois est une excellente option. Il inclut les appels et SMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe/DOM. Les 2 Go d'internet mobile sont utilisables aussi bien en France que dans ces zones. Un bon plan pour rester connecté partout sans se ruiner !

Le forfait 20 Go : le juste milieu

Si vous avez besoin d'un peu plus de data, le forfait 20 Go à 5,99 €/mois pourrait vous convenir. Avec 16 Go utilisables en Europe/DOM, c'est une offre équilibrée pour ceux qui surfent régulièrement sur internet et utilisent les réseaux sociaux sans excès.

Les forfaits 5G : pour les accros du web

Conscient des nouveaux besoins des utilisateurs, l'opérateur offre des solutions de taille avec ses forfaits 5G à partir de 8,99 €/mois.

Le plus accessible, le forfait 100 Go 5G vous offre une large enveloppe data dont 25 Go sont utilisables en Europe/DOM, pour moins de 9 €.

Pour 3 € de plus, vous pouvez opter pour le forfait 150 Go 5G avec 35 Go en Europe/DOM.

Enfin, les plus gourmands seront comblés par le forfait 300 Go 5G à 14,99 €/mois, toujours avec 35 Go utilisables à l'étranger.

Ces forfaits 5G vous permettent de profiter pleinement des performances du réseau Bouygues Telecom, reconnu pour ses excellents débits et sa très large couverture réseau. Streaming vidéo, jeux en ligne, téléchargements rapides... tout devient possible sans contrainte !

Des avantages communs à tous les forfaits

Tous les forfaits B&You partagent des caractéristiques intéressantes :

Les appels et SMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe/DOM

L'absence d'engagement : vous êtes libre de résilier à tout moment

La carte SIM à seulement 1 €

La possibilité de conserver gratuitement votre numéro actuel

Un rapport qualité-prix imbattable

Face à la concurrence, B&You tire son épingle du jeu avec des tarifs très compétitifs. Par exemple, le forfait 100 Go 5G à 8,99 €/mois est l'un des moins chers du marché pour une telle quantité de data et l'accès à la 5G.

De plus, contrairement à certains opérateurs qui augmentent leurs tarifs après quelques mois, B&You s'engage à maintenir ses prix, sans condition de durée. Une belle promesse qui devrait séduire les consommateurs lassés des mauvaises surprises.

Quelques bémols à considérer

Bien que très attractifs, ces forfaits présentent quelques limites à garder à l'esprit :

Le service client est 100% digital : pas d'agence physique pour vous accueillir

Les MMS hors France métropolitaine sont facturés en hors-forfait

Au-delà de l'enveloppe data, la navigation internet est facturée ou bridée selon les forfaits

Alors, que valent vraiment ces forfaits B&You ?

En conclusion, les forfaits B&You offrent un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui cherchent une offre sans engagement sur un réseau de qualité. Que vous soyez un petit ou gros consommateur de data, il y a forcément un forfait B&You adapté à vos besoins et à votre budget.

L'accès à la 5G dès 8,99 €/mois est particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent profiter des dernières avancées technologiques sans se ruiner. Et avec des prix bloqués dans la durée, vous pouvez vous engager l'esprit tranquille.

Bien sûr, il faudra composer avec un service client 100% en ligne, mais c'est le compromis à faire pour bénéficier de tarifs aussi avantageux.

Si vous êtes à l'aise avec la gestion de votre forfait en autonomie, ces offres B&You méritent donc clairement le détour !