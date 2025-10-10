Realme et Ricoh Imaging : alliance stratégique pour révolutionner la photographie sur le GT 8 Pro

L’un des constats majeurs à l’origine de ce partenariat, c’est, semble-t-il, la lassitude ressentie par les passionnés de photographie mobile. D’après la marque, la répétitivité des algorithmes de retouche et l’uniformisation du matériel ont entraîné une perte d’authenticité dans les images produites. Les utilisateurs souhaitent désormais exprimer leur singularité.

Dans la vidéo officielle « 4 Years in One Snap », Chase Xu, vice-président de realme, s’est entretenu avec Kazunobu Saiki, directeur général de la division appareils photo chez Ricoh Imaging, sur la genèse de l’alliance : une compréhension mutuelle des aspirations des jeunes créatifs. Les deux marques s’engagent en outre à promouvoir la culture de la photographie de rue, référence du genre incarnée par la série Ricoh GR, réputée pour la qualité, la portabilité et la réactivité de ses appareils.

Une synergie technique et culturelle au service du GT 8 Pro

Ainsi, le prochain smartphone haut de gamme de realme, le GT 8 Pro a été développé en étroite collaboration entre les équipes de recherche et développement des deux entités, incorporant l’héritage de plus de 30 ans de la gamme Ricoh GR dans le monde du smartphone. Selon le fabricant, ce modèle fusionne une esthétique proche de la photographie argentique et propose cinq rendus emblématiques pour des photos soignées et chaudes sur le plan émotionnel. L’idée est d’aller au-delà de la simple course aux mégapixels et de viser à stimuler la créativité spontanée des utilisateurs, selon Ricoh Imaging.

Le système bénéficie des innovations en matière d’optique et de colorimétrie, avec une interface utilisateur inspirée de celle des appareils Ricoh, conçue pour retrouver la gestuelle intuitive propre à la photographie « à la volée ». On retrouve la même philosophie qu’avec Leica et Xiaomi, par exemple ou l’interface est aussi pensée pour offrir des commandes simples et efficaces avec des filtres spécifiquement travaillés.

Caractéristiques techniques du realme GT 8 Pro

La fiche technique du realme GT 8 Pro ne se limite pas à la partie photo. Le terminal embarque un module photo unique incluant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

En plus des optimisations logicielles dédiées à la photographie de rue et du traitement des couleurs, l’appareil offre trois modules de design interchangeables (rond, carré ou robotique asymétrique), permettant à chaque utilisateur d’adapter l’esthétique du bloc caméra à ses préférences.

Pour l’affichage, le smartphone s’appuiera sur un écran AMOLED plat de 6,78 pouces en résolution 2K opte pour la technologie Q10+, co-développée avec BOE. Il promet une luminosité de pointe de 4 000 cd/m², voire jusqu’à 7 000 cd/m² selon certaines sources, pour une expérience visuelle optimale et moins fatigante. La fréquence de rafraîchissement atteindrait 144 Hz, assurant fluidité et réactivité. Le smartphone est certifié IP68/69, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Il est propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, associée à la realme R1 pour le traitement d’affichage, et propose une batterie de 7 000 mAh compatible avec la charge rapide à 120 W. Des haut-parleurs stéréo et un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D sont également annoncés.

Le lancement officiel du realme GT 8 Pro en Chine aura lieu le 14 octobre 2025.