realme lance officiellement la série de smartphones realme GT 6 avec un excellent rapport performances-prix

La série realme GT 6 veut redéfinir les standards des écrans de smartphones avec son affichage Ultra Bright de 6 000 cd/m² (sous certaines conditions), offrant une luminosité exceptionnelle pour des visuels clairs, même en plein soleil. Grâce à ses matériaux luminescents de qualité supérieure, cet écran garantit une visibilité améliorée en extérieur et des expériences de gaming optimales. Les technologies HDR et Pro-XDR renforcent encore la qualité des visuels, couvrant une vaste gamme de couleurs et de luminosité pour une immersion totale, particulièrement appréciée des gamers.

En outre, l'intégration de la technologie LTPO 8T dans la série realme GT 6 permet une adaptation intelligente du taux de rafraîchissement, économisant jusqu'à 20 % d'énergie et prolongeant la durée de vie de la batterie, équivalente à une capacité de 5 800 mAh. La technologie de tamisage PWM 2160 Hz et le système de protection oculaire alimenté par l'IA ajustent les réglages de l'écran pour un confort visuel optimal, incluant un mode Sleep pour une utilisation nocturne. Les écrans sont résistants aux gouttes d'eau et aux rayures, selon la marque.

Performances de pointe avec des chipsets Snapdragon

La série realme GT 6 se distingue par ses performances intéressantes, grâce à ses processeurs Snapdragon. Le realme GT 6, équipé du chipset Snapdragon 8s Gen 3, offre une réactivité ultra-rapide et une capacité de gestion multitâche fluide. Le realme GT 6T, quant à lui, est propulsé par le Snapdragon 7+ Gen 3, offrant des performances idéales pour les gamers et les usages au quotidien. Realme précise que la fonction Geek Power Tuning permet de personnaliser l'optimisation des performances, tandis qu'un processeur de chiffrement dédié protège les données personnelles.

Photographie de haute qualité avec le capteur Sony LYT-808

Le realme GT 6 est doté d'un appareil photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés ave un capteur Sony LYT-808, offrant des clichés de haute qualité même en basse luminosité. Ce capteur avancé, avec mise au point pixélisée et omnidirectionnelle, ainsi que les technologies voulant offrir une plage dynamique des plus larges et des performances inégalées en faible éclairage. Le téléobjectif de 50 mégapixels, avec zoom 2x et 4x, est idéale pour les portraits et les photos urbaines.

Notez que le mobile est capable de réaliser des vidéos avec une définition Ultra HD au format Dolby Vision. Enfin, la caméra frontale de 32 mégapixels permet de prendre des selfies détaillés et de profiter d'appels vidéo fluides, avec des fonctionnalités telles que le mode Portrait, le HDR et l'AI Beautification. La série realme GT 6 est équipée d'une batterie de 5 500 mAh, permettant une utilisation prolongée grâce à son architecture Dual-Cell. Elle supporte la charge à 120 W.

Innovation et accessibilité grâce à l'IA

Le lancement mondial de la série GT 6 marque également l'installation du laboratoire NEXT AI Lab de realme. Ce laboratoire vise à rendre la technologie IA accessible aux jeunes utilisateurs, en se concentrant sur l'imagerie, l'efficacité et la personnalisation assistée par l'IA. Le realme GT 6 propose le premier mode de vision nocturne assistée par l'IA, permettant de capturer des vidéos claires en faible luminosité, même dans des environnements comme des bars ou des clubs. La fonctionnalité AI Smart Loop reconnaît le contenu affiché et anticipe les intentions des utilisateurs, fournissant des recommandations précises. Le NEXT AI Lab lance également l'AI+UI Popularizer Plan, visant à améliorer l'expérience en collaboration avec des leaders du secteur comme Qualcomm, Google et Microsoft.

Les realme GT 6 et GT 6T sont disponibles à partir de 549,99 € et 399,99 € respectivement, avec des tarifs de lancement valables du 21 juin au 4 juillet, pour les premiers acquéreurs. Ensuite, comptez sur un prix de 599,99 € pour la version 8+256 Go alors que la version 12+256 Go sera proposée à 699,99 € et la configuration 16+512 Go sera disponible à 799,99 €. Le realme GT 6T, de son côté avec 8+256 Go sera proposée à 549,99 € après le 4 juillet tandis que la configuration 12+256 Go sera disponible pour 599,99 €.