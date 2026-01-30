realme P4 Power 5G, la batterie XXL qui prépare son arrivée en Europe

Pour avoir un maximum d’autonomie, il ne sera bientôt plus nécessaire d’avoir un smartphone qui ressemble à une brique entre les mains. En effet, après un petit teasing il y a quelques jours, la marque realme officialise la commercialisation de son nouveau smartphone à l’autonomie XXL : le P4 Power.

Ce modèle a la particularité d’embarquer une batterie ayant une capacité de 10 001 mAh typique.

Selon le fabricant, cette capacité permettrait de réduire significativement la fréquence de recharge pour un utilisateur moyen. Toujours d’après la marque, l’objectif est d’atteindre deux recharges par semaine, là où la plupart des smartphones concurrents restent conçus pour un cycle quotidien.

Une batterie d’une capacité phénoménale

Pour parvenir à ce résultat, realme met en avant une batterie Titan en silicium-carbone, présentée comme une évolution par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles utilisées sur la majorité des smartphones actuels. Cependant, sachez que plusieurs marques comme Honor ou OnePlus par exemple, utilisent déjà cette technologie pour leurs batteries notamment sur les modèles les plus haut de gamme.

Selon la marque, cette chimie permettrait de supporter jusqu’à 1650 cycles de charge, tout en conservant plus de 80% de la capacité initiale après huit années d’usage. Par comparaison, nombre de modèles concurrents communiquent plutôt sur une durée de vie optimisée sur trois ou quatre ans. La promesse de longévité s’ajoute à une certification TV Five Star Battery Safety, censée garantir le passage de tests de compression, de surcharge et de chute, avec un fonctionnement annoncé entre -30 °C et 56 °C.

En outre, le mobile supporte la charge 80 W permet de recharger environ 50% de la batterie en une trentaine de minutes, selon la marque, ce qui reste très raisonnable au regard des 10 001 mAh à alimenter. Le P4 Power 5G ajoute par ailleurs une recharge inversée 27 W via USB-C, pensée pour alimenter d’autres smartphones, écouteurs ou accessoires, ce qui rapproche l’usage de celui d’une batterie externe. Ce double rôle – smartphone principal et « batterie de secours » pour d’autres appareils le démarque clairement de la concurrence.

Performance, écran et recharge : un équilibre recherché

Au-delà de la capacité de la batterie, le P4 Power 5G embarque un ensemble de caractéristiques techniques que realme rapproche de celles de smartphones dits « Premium », en particulier sur les performances et l’affichage. Le téléphone est ainsi animé par un processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G, destiné à combiner efficacité énergétique et puissance suffisante pour le jeu et le multitâche, avec une reconnaissance d’image optimisée, un traitement HDR amélioré et un enregistrement vidéo jusqu’en 4K.

L’écran HyperGlow 4D Curve AMOLED est un autre élément mis particulièrement en avant par realme. Il s’agit d’une dalle d’environ 6,8 pouces, définie en 1,5K, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour assurer une grande fluidité dans les animations, les jeux et la navigation.

D’après le fabricant, la luminosité de pointe peut atteindre 6500 cd/m², avec la gestion de 1,07 milliard de couleurs, ce qui doit garantir une bonne lisibilité en plein soleil et un rendu détaillé des contenus.

Design, robustesse et interface logicielle

Sur le plan du design, realme introduit ce qu’il décrit comme un concept « Visible Power », avec une mise en avant stylistique de la partie technique et de la puissance de la batterie. Le P4 Power 5G est proposé dans deux coloris, Flash Orange et Power Silver, qui ciblent un public jeune et habitué aux codes graphiques inspirés du gaming ou des produits high-tech.

Malgré la présence d’une batterie ayant une énorme capacité, le fabricant insiste sur le fait que le smartphone reste contenu à 9,08 mm d’épaisseur pour un poids de 219 g, de manière à éviter l’effet « brique » que l’on retrouve parfois sur certains appareils robustes ou sur les mobiles intégrant des batteries additionnelles.

Le constructeur annonce également que le châssis est spécialement renforcé et protégé par un verre Corning Gorilla Glass et qu’il a obtenu des certifications IP69, IP68 et IP66. En pratique, cela doit permettre au téléphone d’assurer une résistance améliorée à l’eau, à la poussière et aux projections à haute pression.

Enfin, notez que sur le plan logiciel, le P4 Power 5G est livré avec realme UI 7.0, basé sur une version récente d’Android, avec la promesse, selon la marque, de trois grandes mises à jour du système et de quatre ans de correctifs de sécurité.

Disponibilité et prix

Le realme P4 Power 5G a été lancé le 29 janvier 2026 en Inde, avec une commercialisation également prévue en Amérique Latine, ce qui en fait pour l’instant un produit principalement orienté vers ces marchés. Selon les informations communiquées localement, le prix de départ en Inde se situe autour de 25999 roupies pour la configuration de base, avec un tarif effectif ramené à environ 23999 roupies grâce à des remises de lancement. Ce niveau de prix place l’appareil dans le milieu de gamme supérieur.

Pour l’Europe, realme indique travailler sur une version spécifique du P4 Power 5G afin de respecter les réglementations locales en matière de batteries, point particulièrement surveillé sur le marché européen. D’après la marque, l’objectif est une commercialisation au cours de l’année 2026, sans calendrier précis à ce stade.

