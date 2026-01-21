realme P4 Power : un smartphone avec une semaine d'autonomie grâce à sa batterie de 10001mAh

Le fabricant chinois realme s'apprête à commercialiser le P4 Power, premier smartphone grand public équipé d'une batterie de 10001mAh. Le lancement est prévu le 29 janvier 2026 en Inde.

Sylvain Pichot - publié le 21/01/2026 à 15h30
realme Power P4 batterie 10001 mAh

On sait que les marques proposent des batteries offrant de plus de plus de capacité mais là, realme vient de franchir une nouvelle étape. En effet, la marque chinoise annonce l’arrivée de « la batterie Titan d’une capacité de 10001mAh » qui sera intégrée au sein d’un smartphone, le realme P4 Power. 

Ce nouveau mobile représente l'aboutissement d'un projet dévoilé en mai 2025 par Chase Xu, président du marketing mondial de realme. À l'époque, le concept présenté sur les réseaux sociaux montrait un appareil mesurant 8,5mm d'épaisseur pour un poids de 215 grammes, des dimensions relativement contenues pour une telle capacité énergétique. 

Selon le fabricant, la mise en production de masse a été réalisée en un temps record, tout en conservant l'architecture de sécurité développée pour le prototype. Cette prouesse technique repose sur une anode en silicium à 10%, combinée à un système d'empilement optimisé des composants internes qui maximise l'espace disponible dans le châssis. 

En outre, notez que les ingénieurs de realme ont également intégré des mécanismes de protection contre le gonflement de la batterie ainsi qu'une meilleure résistance aux chocs, qui sont deux problématiques essentielles pour garantir la fiabilité à long terme d'une cellule de cette envergure.

realme Power P4 batterie 10001 mAh

La technologie au service de l’autonomie

La technologie des anodes en silicium représente une alternative prometteuse aux batteries lithium-ion traditionnelles utilisant du graphite. En effet, il faut savoir que le silicium possède une capacité de stockage d'ions lithium jusqu'à dix fois supérieure à celle du graphite, permettant d'augmenter considérablement la densité énergétique sans modifier les dimensions du composant. 

Le OnePlus 15, commercialisé fin 2025 avec une batterie silicium-carbone de 7300mAh intégrant 15% de silicium dans l'anode, offre par exemple une autonomie de trois à quatre jours (bien entendu, selon l’utilisation que l’on peut en faire). 

D'après la marque, le P4 Power pourrait atteindre une semaine complète d'utilisation, soit cinq à sept jours sur une seule charge. 

Cette estimation est certes très ambitieuse mais, à y regarder de plus près, elle apparaît relativement cohérente au regard des performances observées sur d'autres modèles dotés de batteries haute capacité. Realme annonce ainsi que la batterie Titan permettrait jusqu'à 32,5 heures de visionnage vidéo ininterrompu.

realme Power P4 batterie 10001 mAh

Disponibilité et prix

Le realme P4 Power sera officiellement présenté le 29 janvier 2026 en Inde, pays où il sera commercialisé via Flipkart et le site realme.com.

