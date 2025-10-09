Reconditionné : cet iPhone est destiné à ceux qui n'ont pas peurs des bonnes affaires...

Plus de 500€ d’économie sur votre iPhone 14 128 Go

Certideal rend l’iPhone 14 plus accessible que jamais avec cette offre à seulement 344,99€ ! Sachant que le modèle neuf affiche normalement un prix de 869 euros, cela représente une différence de 525 euros ; soit environ 60% du prix.

A ce tarif, ce smartphone d'Apple concurrence directement les modèles milieu de gamme sous Android, mais avec des performances et des caractéristiques Premium.

Vous pouvez ainsi accéder à l'écosystème Apple et à ses performances reconnues sans vous vider les poches.

C’est quoi un iPhone 14 reconditionné « Correct » chez Certideal ?

Chez Certideal, spécialiste du reconditionnement, l'état « Correct » désigne un smartphone parfaitement fonctionnel mais présentant des traces d'utilisation visibles. Concrètement, l'écran et la coque peuvent afficher des rayures, des micro-griffures ou des marques d'usure superficielles. Ces imperfections restent purement esthétiques et n'affectent en rien les capacités techniques de l'appareil.

Tous les composants fonctionnent normalement : écran tactile, caméras, batterie, connexions. Ils sont passés au crible à travers toute une série de tests pour garantir une utilisation normale aux acquéreurs. Certideal offre d’ailleurs une garantie de 30 mois sur ce smartphone reconditionné. De plus, si vous n’êtes pas satisfait, vous disposez de 30 jours pour faire valoir votre droit de rétractation.

Vous pouvez donc effectuer votre achat en toute sérénité.

iPhone 14 : des caractéristiques qui restent d'actualité

L'iPhone 14 embarque une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces qui délivre des couleurs éclatantes et des noirs profonds. La technologie OLED garantit un contraste infini, idéal pour visionner vos contenus vidéo ou parcourir vos photos. Avec la luminosité maximale de 1200 nits en HDR, l'écran reste parfaitement lisible même en plein soleil.

Sous cette dalle, Apple a équipé l'iPhone 14 de la puce A15 Bionic, déjà éprouvée sur les iPhone 13 Pro. Ce processeur gravé en 5 nm assure une réactivité instantanée dans toutes les situations. Les applications s'ouvrent sans latence, le multitâche s'effectue sans ralentissement, et même les jeux 3D gourmands tournent avec fluidité. Cette puce intègre également un Neural Engine qui accélère les traitements liés à la photo computationnelle et à l'intelligence artificielle.

Au dos de ce smartphone, se trouve un système photo double de 12 mégapixels composé d'un grand-angle et d'un ultra grand-angle. Il intègre plusieurs modes pour des photos et vidéos de qualité avancée : Mode Nuit, Photonic Engine mode, mode Cinématique, etc.

La batterie de l'iPhone 14 offre jusqu'à 20 heures de lecture vidéo en continu. Cette endurance couvre largement une journée d'utilisation standard avec navigation web, réseaux sociaux et streaming musical. Précisons que les appareils reconditionnés Certideal garantissent une capacité minimale de batterie de 80%.

Si vous recherchez la performance plutôt que l'apparence immaculée, cet iPhone 14 reconditionné de Certideal est donc l’offre à saisir sans plus attendre. Il n’y en aura pas pour tout le monde !