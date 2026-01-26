Reconditionnés : les trois meilleures promos CertiDeal de la semaine (notre sélection)

Il est tentant de se tourner vers des iPhone très anciens pour diminuer énormément la facture. Oui, mais nous ne pouvons pas le conseiller pour une raison simple : tous les iPhone des générations précédant l'iPhone 11 (lui inclus) ne sont plus mis à jour par Apple. Or, les mises à jour sont logicielles, mais également dédiées à la sécurité.

Cela veut dire que votre téléphone ne sera plus sécurisé, ni compatible avec de nombreuses applications.

Nous vous conseillons davantage de vous tourner vers les générations des iPhone 12, 13 et 14, qui restent plus anciennes, mais pas trop anciennes, permettant de toujours recevoir des mises à jour, et des prix assez bas grâce à leur ancienneté.

Que valent ces trois générations actuellement ?

En 2026, les derniers modèles qu'Apple propose sur le marché sont les iPhone 17 et ses dérivés (Pro, Pro Max, Air). S'agissant d'un smartphone, il n'est absolument pas exclu de reculer de 3 ou 4 ans, les technologies n'ayant pas tant évolué chez Apple, ou du moins pas assez pour justifier de payer des centaines d'euros de différence.

Pour nous, l'iPhone 12 est un peu juste puisqu'il sera le prochain iPhone qu'Apple abandonnera pour les mises à jour. Nous conseillons donc surtout les iPhone 13, voire 14, et leurs déclinaisons.

✅ Points forts Mis à jour par Apple

Prix plus bas que le neuf

Un investissement pas cher et durable ☑️ À prendre en compte L'iPhone 12 ne devrait pas dépasser 2027 en mises à jour

Les modèles Pro sont peut-être plus intéressants que les standards selon votre usage

Que valent les offres proposées par CertiDeal ?

Ce qui est important quand on achète reconditionné, ce sont avant tout les conditions. On n'achète pas un produit neuf, on peut donc se sentir un peu inquiet quant à la qualité. C'est là que CertiDeal propose une vraie plus-value grâce à un reconditionnement fait en France, une garantie de 30 mois (supérieure à celle imposée par le cadre juridique) et surtout,

Et côté offre pure, il est possible de financer l'offre en plusieurs fois, et même en 4 fois sans frais via PayPal.