RedMagic 11 Pro : le premier smartphone gaming à refroidissement liquide arrive, avec des promesses de performances inédites

La gestion de la chaleur est un enjeu primordial pour la performance des smartphones dédiés au jeu vidéo, et RedMagic semble avoir franchi une nouvelle étape technologique en la matière. En effet, le RedMagic 11 Pro intègre un système de refroidissement hybride associant liquide et air, destiné à limiter les phénomènes d’échauffement, même lors d’une utilisation prolongée. Son principe repose sur la circulation d’un liquide fluoré, spécialement conçu pour ses propriétés thermiques et isolantes, dans des canaux gravés au laser où une micropompe piézoélectrique en céramique assure la mobilité du liquide. Ce système est capable de fonctionner dans une plage extrême de température, de -40°C à 70°C, évitant ainsi tout incident lié à la surchauffe lors des séances de jeu intensives.

​

Le dispositif ne se limite pas au liquide : en complément, RedMagic propose son ventilateur Turbo Fan 4.0, dont la vitesse impressionnante peut atteindre 24 000 tours/minute. Ce ventilateur évacue efficacement l’air chaud par un large conduit, permettant au smartphone de maintenir sa température interne à un niveau optimal. Cette solution, qui s’inspire des serveurs IA professionnels, est associée à une certification IPX8, attestant de la résistance à l’eau et à la poussière.

​Enfin, pour assurer la durabilité du circuit liquide face aux chutes ou aux usages intensifs, le fabricant précise avoir mené des dizaines de milliers de tests et équipe son smartphone d’une membrane anti-perforation, conçue pour garantir l’étanchéité et la solidité du système.​

Puissance et performance : Snapdragon 8 Elite Gen 5 et innovations techniques

Au cœur du RedMagic 11 Pro, on trouve le tout nouveau chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 signé Qualcomm, gravé en 3 nm, qui figure parmi les processeurs les plus puissants du moment. Selon le fabricant, ce composant exceptionnel profite pleinement du refroidissement hybride, permettant d’exploiter la totalité de ses capacités sans risquer de voir les performances chuter à cause du « thermal throttling ». RedMagic annonce des sessions de jeu particulièrement stables, citant par exemple le jeu Wuthering Waves, capable de tourner à 90 FPS avec des graphismes à leur maximum pendant deux heures consécutives, chose inédite sur le marché des smartphones.​

Le RedMagic 11 Pro affiche ainsi une fiche technique sans concessions, avec un écran 2K offrant une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, une rapidité d’affichage déterminante pour les meilleurs titres du marché.

La présence d’un moteur Cube PowerGame Engine et du chipset Red Core R4 permet au smartphone d’optimiser la qualité visuelle, la stabilité FPS et la gestion énergétique, pour une expérience fluide quel que soit le jeu testé. Outre les aspects purement gaming, la caméra frontale sous l’écran, le capteur d’empreintes ultrasonique et la certification IP68 pour la résistance aux éléments viennent consolider son statut de fleuron technologique.​

Du côté de la mémoire et de la batterie, le modèle RedMagic 11 Pro+ propose jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage, ainsi qu’une batterie de 8 000 mAh, positionnant RedMagic à la pointe des smartphones gaming contemporains. Deux capteurs photo arrière de 50 MP avec stabilisation optique OIS et ouverture f/1.88 sont annoncés pour la partie photo, avec une promesse de bonnes performances nocturnes, qui devra toutefois être confirmée par des tests indépendants.

​

Disponibilité et prix

Officialisé le 17 octobre 2025 en Chine, le Redmagic 11 Pro devrait entamer son déploiement mondial rapidement, bien que les détails précis pour l’Europe n’aient pas encore été communiqués par la marque. Les tarifs restent à confirmer et seront dévoilés lors de l’arrivée en Europe.