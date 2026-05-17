RedMagic 11S Pro : le smartphone gaming veut repousser encore les limites

À retenir Le RedMagic 11S Pro sera annoncé le 18 mai 2026 .

sera annoncé le . Un score Geekbench de 4 010 points en simple cœur et 11 187 points en multi-cœur a été enregistré.

en simple cœur et en multi-cœur a été enregistré. Le smartphone propose un refroidissement liquide actif et un ventilateur interne pour des performances optimales.

RedMagic devrait annoncer l’arrivée de la gamme 11S Pro pour le 18 mai 2026, une date qui concentre déjà une partie de l’attention du marché des smartphones gaming. Selon les informations relayées par la presse chinoise et plusieurs médias spécialisés, la marque prépare aussi une version 11S Pro+, avec une communication centrée sur la puissance brute et sur le refroidissement. Le RedMagic 11 Pro figure parmi les mobiles les plus performants du marché.

La stratégie de la marque reste fidèle à sa ligne habituelle : viser les utilisateurs qui cherchent les plus hautes performances, un design gaming assumé et une gestion thermique plus ambitieuse que chez la plupart des concurrents notamment avec l’utilisation d’un ventilateur physique. Outre la version surcadencée du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le constructeur met aussi en avant son processeur maison RedCore R4, pensé pour accompagner les fonctions liées au jeu et à l’affichage.

Un score geekbench très élevé

L’information qui a d’abord attiré l’attention vient de Geekbench. Un appareil identifié sous la référence nubia NX809J a obtenu 4 010 points en simple cœur et 11 187 points en multi-cœur, ce qui représente, selon les éléments publiés, le premier score Android connu dépassant les 4 000 points sur un test simple cœur dans cette base.

Au-delà du chiffre, ce score sert surtout d’argument marketing avant la présentation officielle. Il pourrait s’agir de ce fameux RedMagic 11S Pro+.

Design, écran et refroidissement

Le RedMagic 11S Pro adopterait une esthétique « super-futuriste », avec une version transparente dite Deuterium et deux coloris annoncés : Silver Wing et Dark Night. L’identité visuelle très marquée de la marque serait alors conservée.

Côté affichage, la série reprendrait un écran AMOLED BOE X10 de 6,85 pouces, avec une définition de 2688 x 1216 pixels et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Il y aurait des gâchettes à 520 Hz, des vibrations 4D, des haut-parleurs stéréo et des optimisations logicielles via Game Space.

Le point le plus singulier reste le refroidissement liquide actif, associé à un ventilateur interne. Il s’agirait d’un système destiné à maintenir des performances élevées sur la durée, en particulier lors des longues sessions de jeu ou des charges lourdes répétées.

Fiche technique attendue

Sur le reste de la configuration, RedMagic devrait proposer jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5T et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1 Pro, selon les variantes. La batterie annoncée sur la génération 11 Pro atteint 7 500 mAh, avec charge sans fil rapide de 80W et charge filaire plus rapide selon les versions vendues en Chine. La certification IPX8 figurerait aussi au menu, ainsi qu’un capteur d’empreinte ultrasonique 3D et une compatibilité double SIM.

Pour la photo, les sources évoquent un bloc arrière composé de deux capteurs principaux de 50 mégapixels et d’un troisième module de 2 mégapixels, avec une caméra frontale sous l’écran. Ce n’est pas le cœur du discours produit, car RedMagic vise d’abord le public gaming, mais le fabricant cherche malgré tout à éviter l’écueil des smartphones de jeu trop déséquilibrés sur l’imagerie.

À l’échelle du marché, cette configuration technique le place face à des concurrents qui ont déjà musclé la batterie et l’écran, mais qui n’offrent pas toujours un refroidissement aussi visible ni une identité aussi assumée.