Galaxy Z Fold8 : Samsung pourrait-il encore justifier son prix face à l’iPhone Fold et au Pixel 11 Pro Fold ?

Le Galaxy Z Fold8 doit, selon les informations disponibles, arriver au cours de l’été 2026. Samsung préparerait ainsi la succession du Galaxy Z Fold7 avec un modèle toujours positionné sur le très haut de gamme.

Les premières informations recueillies indiquent aussi que Samsung continuerait d’utiliser plusieurs configurations mémoire. Le Fold8 serait proposé en 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, en 12 Go avec 512 Go, puis en 16 Go avec 1 To. Cette organisation reprend celui du modèle précédent et laisse entendre que l’essentiel des évolutions porterait davantage sur les composants internes et la finition que sur une refonte complète du produit.

Plusieurs fuites mentionnent également une batterie de 5000 mAh et une montée en puissance sur la partie affichage, mais sans remettre en cause la nature premium de l’ensemble.

Des prix toujours sous pression

La question centrale reste celle du tarif. Selon les fuites les plus sérieuses, il semblerait que Samsung pourrait lancer le Galaxy Z Fold8 à 1999 dollars en version 256 Go, 2199 dollars en 512 Go et 2499 dollars en 1 To. Cela placerait le prix d’entrée au même niveau que le Galaxy Z Fold7, mais les capacités supérieures auraient déjà augmenté récemment, avec une hausse discrète de 80 dollars sur les modèles 512 Go et 1 To du Fold7 sur le site américain de Samsung.

La montée des coûts des composants mémoire et des processeurs peut justifier une partie de cette pression sur les prix, surtout sur un produit aussi complexe à produire qu’un pliable. En parallèle, le segment reste dominé par des coûts de fabrication élevés : écran flexible, charnière renforcée, matériaux spécifiques et couches multiples expliquent en partie l’écart avec les smartphones classiques.

La pression de l’iPhone et du Pixel pliant

Le vrai changement vient peut-être moins de Samsung que de ses futurs rivaux. Apple préparerait son premier smartphone pliable, parfois appelé iPhone Fold et d’autre iPhone Ultra, avec un prix estimé entre 1800 et 2500 dollars selon les sources. Certaines rumeurs récentes évoquent 1999 dollars pour la version 256 Go, 2199 dollars pour 512 Go et 2399 dollars pour 1 To. Dans ce scénario, Apple se situerait pratiquement sur la même zone de prix que Samsung, voire légèrement en dessous sur la version la plus chère.

Google, de son côté, pourrait conserver une approche plus mesurée avec le Pixel 11 Pro Fold. Les estimations relevées le placent à 1799 dollars en 256 Go, 1919 dollars en 512 Go et 2149 dollars en 1 To, avec une possible hausse limitée autour de 1899 dollars sur le premier modèle. Cela ferait du futur pliable de Google une option moins chère que les versions les plus onéreuses du Galaxy Z Fold8 et de l’iPhone Fold. Dans ce trio, Samsung serait donc pris entre un Apple très premium et un Google un peu plus contenu.