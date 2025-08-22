Redmi Note 14 Pro Plus : un équilibre toujours performant entre photo, autonomie et tarif abordable

Le Redmi Note 14 Pro Plus est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD+ (1220 x 2712), avec un taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz et une luminosité de pointe jusqu’à 3 000 nits, de quoi offrir une belle fluidité et une excellente lisibilité. Fini les maux de crâne.

Il embarque le processeur Snapdragon 7s Gen 3, accompagné de 8 à 12 Go de RAM selon les configurations.

Un SoC solide pour les usages quotidiens et le gaming léger.

La batterie de 5 110 mAh se recharge à une vitesse impressionnante grâce à la technologie 120 W HyperCharge, assurant une autonomie confortable et des sessions d’utilisation prolongées.

Côté ambitions photographiques, le capteur principal de 200 MP (grande ouverture f/1,65, OIS, capteur 1/1,4") produit des clichés riches en détails, appuyé par un zoom optique sans perte (jusqu’à 4×) et les algorithmes IA de Xiaomi.

Caractéristiques techniques en un clin d’oeil

Fiche technique express Écran AMOLED 6,67", 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, IP68 ;

Snapdragon 7s Gen 3, 8-12 Go de RAM ;

Batterie 5 110 mAh, charge 120 W ;

Photo 200 MP + 8 MP ultra-grand angle + 2 MP macro, OIS ;

Android 14, résistance renforcée et touches AI — durable, rapide, soigné.

Les points à retenir

Le Redmi Note 14 Pro Plus brille par son écran lumineux, ses performances équilibrées, sa recharge ultra-rapide et ses capacités photo haut de gamme dans la gamme Note. Une vraie alternative aux smartphones plus chers.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Malgré ses atouts techniques, le logiciel HyperOS affiche trop souvent de la publicité et des notifications intrusives, ce qui nuit à l’expérience utilisateur.

De plus, les caméras ultra grand-angle et macro restent limitées et manquent de piqué