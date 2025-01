Redmi Note 14 Series : un lancement 5 en 1 pour la conquête définitive du milieu de gamme

Le Redmi Note 14 qu’il vous faut est forcément là

Xiaomi ne fait pas les choses à moitié, et c’est peu de le dire ! Pour cette nouvelle série de smartphones qui fait son entrée sur le marché dès les premiers jours de 2025, le fabricant propose 5 différents modèles.

Deux modèles 4G

Le modèle vanille de la série, le Redmi Note 14 4G est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz et est animé par une puce Helio G99 de Mediatek gravée en 6 nm. Cette dernière est couplée à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne.

L’appareil est ainsi proposé en 3 versions : 6/128 Go, 8/128 Go et 8/256 Go. Côté coloris, trois choix sont également possibles : Noir, Bleu et Vert.

Pour ce qui est de la photo, on retrouve un triple capteur arrière de 108+2+2 mégapixels logé dans un petit module carré avec biseau.

Un autre modèle 4G fait également partie de la série : le Redmi Note 14 Pro 4G. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version pro du premier smartphone.

Il conserve cependant une bonne partie de la fiche technique, avec le même écran, le même processeur Mediatek Helio G99. Cette version Pro se révèle toutefois plus légère (180 g contre 196 g) mais plus résistante avec son verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et son étanchéité IP64 (contre IP54 pour le Redmi Note 14).

Autre différence majeure : l’équipement photo. Le Note 14 Pro 4G de Redmi se dote en effet d’un triple capteur de 200+8+2 mégapixels qui promet donc des prises plus nettes et plus détaillées, ainsi que la possibilité d’enregistrer des vidéos en 4K.



Et trois modèles compatibles 5G

Le reste de la série est composée de modèles compatibles avec la 5G. Le premier d’entre eux est le Redmi Note 14 5G qui, comme l’indique sa dénomination est une version 5G du modèle vanille. On repart donc sur un design quasi-identique, toujours avec l’écran AMOLED de 6,67 pouces rafraichi à 120 Hz, même si plus lumineux (2100 en pics contre 1800 nits).

La principale différence se situe, assez naturellement, sous le capot, où on retrouve une puce Mediatek Dimensity 7025 Ultra qui assure la compatibilité 5G. Elle est combinée à 8Go de RAM et 256 Go de stockage interne UFS 2.2. L’appareil photo arrière associe, pour sa part, trois capteurs de 108+8+2 mégapixels.



La version Pro de ce modèle 5G va plus loin, avec une puce Dimensity 7300 gravée en 4 nm. L’écran du Redmi Note 14 Pro 5G promet par ailleurs une expérience visuelle plus aboutie, avec la compatibilité HDR10+ et une luminosité maximale pointant à 3000 nits. Côté photo, on retrouve le même équipement qu’à l’arrière du Note 14 Pro 4G, avec un trio de 200+8+2 mégapixels capable de filmer en 4K.



Enfin, au sommet de la chaîne, Xiaomi propose le Redmi Note 14 Pro+ 5G. C’est le modèle Premium de la série. Légèrement plus grand que tous les autres, il embarque sous son écran de 6,67 pouces, une puce Snapdragon 7s Gen 3 gravée en 4 nm épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. A l’arrière, il possède le même triple capteur de 200+8+2 mégapixels que le Note 14 Pro 5G. Seul modèle certifié IP68 de la famille, il est alimenté par une batterie de 5110 mAh compatible avec la charge rapide à 120W.



Prix de lancement

Les 5 modèles de Redmi Note 14 Series sont tous positionnés dans le milieu de gamme, avec des rapports qualité/prix très avantageux. Voici un récap des prix officiels de lancement :



Redmi Note 14 (6/128 Go) : 203€

Redmi Note 14 (8/128 Go) : 233€

Redmi Note 14 (8/256 Go) : 253€

Redmi Note 14 Pro 4G (8/256 Go): 353€

Redmi Note 14 Pro 4G (12/512 Go): 403€

Redmi Note 14 5G (8/256 Go): 303€

Redmi Note 14 Pro 5G (8/256 Go): 403€

Redmi Note 14 Pro 5G (12/512 Go): 453€

Redmi Note 14 Pro+ 5G (8/526 Go): 473€

Une grosse promo de lancement avec des offres exceptionnelles

Comme on pouvait l’espérer, Xiaomi a prévu plusieurs offres promotionnelles intéressantes pour accompagner le lancement de ses nouveaux smartphones. En résumé, vous pouvez profiter de :

Un coupon de réduction de 20€

Si vous ne possédez pas encore de compte sur le site officiel de la marque, faites-le lors de votre achat et bénéficiez d’un coupon de réduction de 20€ sur l’achat de votre nouveau smartphone.

Des tarifs Early Bird sur plusieurs versions

Vous êtes prêt à commander votre nouvel appareil ? Ne perdez pas de temps car des prix spéciaux sont proposés sur plusieurs modèles. Offrez-vous ainsi :

Le Redmi Note 14 (8/128) à 203€ au lieu de 233€

Le Redmi Note 14 Pro 4G (12/512) à 373€ au lieu de 403€

Le Redmi Note 14 Pro 5G à 413€ au lieu de 453€

Des accessoires offerts pour l’achat de certains modèles

En vie de vous offrir une nouvelle Smartwatch ou de nouveaux écouteurs ? Profitez de cette promo de lancement pour recevoir :

Des écouteurs Redmi Buds 6 offerts gratuitement pour l’achat d’un Redmi Note 14 Pro+

gratuitement pour l’achat d’un Redmi Note 14 Pro+ Une Redmi Watch 5 Active offerte gratuitement pour l’achat d’un Redmi Note 14 Pro 5G

offerte gratuitement pour l’achat d’un Redmi Note 14 Pro 5G Des écouteurs Buds 6 Play offerts pour seulement 1,99€ supplémentaires sur le prix de chaque modèle.

Enfin, plusieurs autres avantages sont également proposés, comme des offres de reprise, des points bonus multipliés par deux, etc.