Redmi Note 15 Pro : 200 Mpx, batterie 6500 mAh… mais moins de 230 € grâce à ce code promo !

Cdiscount propose le Redmi Note 15 Pro 4G à 244,99 €, avec un code qui permet d’obtenir 15 € de réduction supplémentaire.

Il faut savoir que Xiaomi affiche actuellement ce smartphone à 299 € sur sa boutique officielle, soit près de 70 € de plus.

Quels sont les points forts du Xiaomi Redmi Note 15 Pro ?

L'écran du Redmi Note 15 Pro constitue l'un de ses meilleurs arguments. Xiaomi a choisi une dalle AMOLED de 6,77 pouces à 120 Hz, protégée par du Gorilla Glass Victus 2. Pour traduire, il est plutôt grand, très fluide, ce qui le rend idéal pour les jeux, et il est assez résistant aux chutes et rayures.

Le capteur principal du bloc photo grimpe quant à lui à 200 Mpx et bénéficie même d'une stabilisation optique. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 8 Mpx et d'une caméra avant de 32 Mpx.

On pourra regretter un manque de polyvalence, 8 Mpx étant un peu faible et on aura tendance à surtout utiliser l'objectif principal, mais à ce prix, difficile de faire la fine bouche car le résultat est très satisfaisant.

L'autre chiffre marquant se trouve dans la batterie, avec 6 500 mAh, là où nous pouvons dire que la moyenne est plutôt autour des 5 000 mAh.

✅ Ce qu'on obtient pour 229,99 € Écran AMOLED 120 Hz

Capteur principal de 200 Mpx

Batterie de 6 500 mAh

256 Go de stockage ⚠️ Les points à connaître Smartphone limité à la 4G

Chargeur secteur non fourni

Offre vendue par un marchand partenaire

Code TEL15D99 à appliquer au panier

Notre avis sur cette offre Cdiscount

À 229,99 € après application du code TEL15D99, le Redmi Note 15 Pro affiche l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment parmi les smartphones de milieu de gamme.

Son écran AMOLED 120 Hz apporte un vrai confort pour les vidéos et la navigation, sa batterie de 6 500 mAh offre une belle marge entre deux charges et son capteur principal de 200 Mpx permet de réaliser des photos solides dans la plupart des situations.

Avec 256 Go de stockage, il forme un ensemble très polyvalent. Pour moins de 230 €, il est donc difficile de demander beaucoup plus à un téléphone neuf, le Redmi Note 15 Pro constitue ainsi une recommandation particulièrement convaincante.

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