Redmi Note 15 Pro à moins de 260 € : une version euro avec 8 Go de RAM (et écran AMOLED !)

Proposé à 258,00 €, ce modèle neuf affiche une belle réduction par rapport à son prix VTC de 299 €, une aubaine pour ceux qui cherchent un appareil équilibré, car à ce prix, vous avez un appareil puissant et avec un écran AMOLED 120 Hz.

Vendu par un professionnel basé en France avec une note de 4,9/5, ce Redmi Note 15 Pro est une version européenne. Cela garantit une compatibilité totale avec nos réseaux en France et, point crucial, une garantie de 2 ans incluse.

Un écran AMOLED de 6,77 pouces pour une immersion totale

La force de la gamme Xiaomi réside souvent dans la qualité d'affichage, et ce Note 15 Pro ne déroge pas à la règle.

Son grand écran de 6,77 pouces utilise la technologie AMOLED, offrant des contrastes puissants et des couleurs vibrantes, et surtout du 120 Hz, ce qui reste rare à ce niveau de prix, puisque nous avons plutôt le droit à du 90 Hz (même si cela tend à se démocratiser).

Composant Caractéristiques Écran 6,77" AMOLED Mémoire Vive (RAM) 8 Go Stockage 256 Go Réseau 4G Dual SIM

Une configuration musclée sous la barre des 300 €

Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage dans sa version de couleur Titane, cet appareil se positionne directement parmi les meilleurs smartphones à moins de 300 €.

Cette mémoire vive permet de faire tourner Android sans ralentissement, car si en réalité, 6 Go de RAM est encore au-dessus des usages de la plupart des utilisateurs en moyenne, 8 Go est une bonne façon de parer les microralentissements et de permettre l'ouverture simultanée de plusieurs applications.

Livraison rapide : Expédition depuis la France.

Expédition depuis la France. Fidélité : L'achat permet de cumuler environ 12,90 € de Rakuten Points pour vos prochaines commandes.

L'achat permet de cumuler environ 12,90 € de Rakuten Points pour vos prochaines commandes. Paiement échelonné : Possibilité de régler en plusieurs fois (64,50 €/mois).