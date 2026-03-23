Redmi Note 15 Pro à moins de 260 € : une version euro avec 8 Go de RAM (et écran AMOLED !)

Le marché des smartphones de milieu de gamme s'agite en ce mois de mars 2026. Alors que les prix ont tendance à grimper, une offre retient l'attention sur Rakuten concernant le Xiaomi Redmi Note 15 Pro.

Rémi Deschamps - publié le 23/03/2026 à 12h15
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Proposé à 258,00 €, ce modèle neuf affiche une belle réduction par rapport à son prix VTC de 299 €, une aubaine pour ceux qui cherchent un appareil équilibré, car à ce prix, vous avez un appareil puissant et avec un écran AMOLED 120 Hz.

Vendu par un professionnel basé en France avec une note de 4,9/5, ce Redmi Note 15 Pro est une version européenne. Cela garantit une compatibilité totale avec nos réseaux en France et, point crucial, une garantie de 2 ans incluse.

 

Un écran AMOLED de 6,77 pouces pour une immersion totale

La force de la gamme Xiaomi réside souvent dans la qualité d'affichage, et ce Note 15 Pro ne déroge pas à la règle. 

Son grand écran de 6,77 pouces utilise la technologie AMOLED, offrant des contrastes puissants et des couleurs vibrantes, et surtout du 120 Hz, ce qui reste rare à ce niveau de prix, puisque nous avons plutôt le droit à du 90 Hz (même si cela tend à se démocratiser).

ComposantCaractéristiques
Écran6,77" AMOLED
Mémoire Vive (RAM)8 Go
Stockage256 Go
Réseau4G Dual SIM
 

Une configuration musclée sous la barre des 300 €

Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage dans sa version de couleur Titane, cet appareil se positionne directement parmi les meilleurs smartphones à moins de 300 €.

Cette mémoire vive permet de faire tourner Android sans ralentissement, car si en réalité, 6 Go de RAM est encore au-dessus des usages de la plupart des utilisateurs en moyenne, 8 Go est une bonne façon de parer les microralentissements et de permettre l'ouverture simultanée de plusieurs applications.

  • Livraison rapide : Expédition depuis la France.
  • Fidélité : L'achat permet de cumuler environ 12,90 € de Rakuten Points pour vos prochaines commandes.
  • Paiement échelonné : Possibilité de régler en plusieurs fois (64,50 €/mois).

Le conseil de la rédaction : Notez que l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte. Si vous ne possédez pas déjà un chargeur compatible, pensez à l'ajouter à votre panier pour profiter de la charge rapide dès la réception de votre colis.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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