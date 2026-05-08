C'est le smartphone le plus vendu du reconditionné, mais est-ce celui que l'on vous conseillerait ?

Ce n'est un secret pour personne : le marché de l'occasion a ses chouchous. Comme nous l'évoquions dans notre analyse sur les trois smartphones les mieux vendus en 2025, l'iPhone 13 est numéro 1.

Un classement qui s'explique par un équilibre presque parfait entre l'image de marque ultra puissante de la firme de Cupertino, une accessibilité bien plus marquée que les modèles récents et une durabilité toujours bien présente pour ce modèle ayant déjà quelques années.

Pourquoi ce succès après plusieurs années ?

Si l'iPhone 13 est le reconditionné le plus vendu en 2025, ce n'est pas uniquement pour son prix. Il est le premier modèle « moderne » d'Apple à avoir corrigé le gros point noir des générations précédentes : l'autonomie.

Mais même sur le plan de la puissance, il n'y a rien à redire. Oui, ce n'est pas un iPhone 17, mais avec sa puce A15 Bionic, il est encore aujourd'hui bien plus fluide que bon nombre de smartphones neufs d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme, d'autant que sa compatibilité avec les dernières versions d'iOS assure une sécurité logicielle encore confortable pour les deux ou trois prochaines années.

Un achat qui permet donc d'investir dans un modèle qui a encore quelques années de mises à jour à proposer, et donc de compatibilité avec les applications et services.

✅ Les raisons de craquer Un prix désormais très bas pour un iPhone toujours mis à jour.

Une prise en main compacte et légère.

Une qualité vidéo qui reste une référence. ⚠️ Les limites en 2026 Écran 60 Hz (manque de fluidité face au 120 Hz actuel).

Pas de zoom optique dédié.

Charge filaire assez lente.

La réalité du terrain ?

Ce qui fait la qualité de l'iPhone 13 fait aussi son défaut, car acheter un iPhone 13 aujourd'hui, c'est accepter quelques compromis pour accéder à ce prix.

Si vous venez d'un modèle plus ancien, la différence sera positive, bien sûr. En revanche, si vous avez goûté aux écrans ultra-fluides des iPhone Pro ou des Android, voire aux capacités de zoom des modèles plus récents, l'iPhone 13 pourra vous sembler un peu « daté ».

D'autant plus qu'en 2026, la concurrence s'est bien organisée. Entre un iPhone 13 reconditionné et un modèle récent comme le Galaxy S25 FE ou le Galaxy A57, le seul argument en faveur de l'iPhone 13 est iOS, car si vous n'êtes pas particulièrement fan de l'écosystème Apple, ces deux derniers modèles dureront bien plus longtemps (or c'est le critère numéro un des consommateurs) et proposent une fiche technique plus solide.

Mais attention, l'iPhone 13 reste une véritable « masterclass » d'optimisation, et c'est toujours un excellent smartphone, même s'il n'est plus le monstre de puissance qu'il était autrefois.

Critère iPhone 13 (Reconditionné) Puce A15 Bionic (toujours vaillante) Écran OLED 6,1 pouces (60 Hz) Autonomie Solide pour une journée classique Verdict technique Excellent rapport qualité/prix

Mais alors, on vous le conseille ou pas ?

Eh bien, la réponse est quand même oui, mais pas pour n'importe qui. Si votre priorité est d'entrer ou de rester dans l'écosystème Apple, le tout avec un budget raisonnable, c'est simple, l'iPhone 13 est votre meilleur allié.

L'avis de la rédaction : L'iPhone 13 n'est pas devenu mauvais, il est juste devenu « l'entrée de gamme du luxe », ce qui n'est pas un mal. C'est un smartphone que l'on achète pour sa fiabilité et sa simplicité quand on aime l'écosystème Apple.

En revanche, si vous êtes un utilisateur intensif, amateur de réseaux sociaux ou de jeux gourmands, et que prendre un smartphone iOS ou Android vous est égal, nous aurions tendance à vous pousser vers un iPhone 14 Pro ou iPhone 15 Plus, voire vers les nouvelles pépites Android du moment.