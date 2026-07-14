À ce prix, le Galaxy S24 Ultra revient près de 200 € sous les tarifs neufs de la plupart des enseignes. Pour un modèle noté 5/5 sur sa fiche et encore très bien équipé, l'écart est notable avec les derniers Samsung sortis en terme de prix, mais au niveau de la performance, c'est un smartphone qui n'a rien à envier aux nouvelles générations.

Pourquoi le S24 Ultra baisse maintenant

La mécanique est classique. Le S24 Ultra est sorti début 2024, et Samsung a depuis lancé le Galaxy S25 et le S26 cette année. Le modèle des générations précédentes voit alors son prix reculer, sans rien perdre de ses qualités. Vous profitez d'un appareil encore très complet pour plusieurs centaines d'euros de moins que son prix d'origine.

Un photophone qui tient encore la distance

Sur le papier, le S24 Ultra n'a pas grand-chose à envier aux modèles actuels. Il réunit un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, la puce Snapdragon 8 Gen 3, un capteur principal de 200 mégapixels avec zoom optique, et le S Pen rangé dans le châssis, que peu de concurrents proposent. La batterie de 5 000 mAh tient sans difficulté la journée. Vous pouvez comparer les autres modèles dans notre catalogue des smartphones Samsung. Il profite également de mises à jour de sons système pendant encore plusieurs années. Donc oui, le S24 Ultra est encore un excellent smartphone en 2026, surtout à ce prix !

Faut-il craquer ?

Si vous cherchez un très grand smartphone, complet, avec le S Pen et une polyvalence photo de premier plan, le S24 Ultra à ce prix est une très bonne affaire. Il conviendra moins à ceux qui veulent un format compact ou les toutes dernières nouveautés du S26. Pensez simplement à vérifier le vendeur, la capacité et le coloris au moment de votre commande, car ce type d'offre peut évoluer vite.