Le Google Pixel 12 pourrait embarquer une mémoire d'un genre inédit pour muscler son IA

Alors que les prochains smartphones Google Pixel 11 seront officialisés le 12 aout prochain, on entend déjà parler des Pixel 12 qui seront disponibles en 2027. En effet, d'après le leaker Reptalica, la puce Tensor G7, qui équipera la gamme Pixel 12, serait actuellement évaluée avec deux mémoires distinctes selon les versions du smartphone. Les modèles standards du Pixel 12 recevraient de la LPDDR5X, tandis que les versions Pro bénéficieraient de la LPDDR6, une mémoire encore rare sur le marché des smartphones.

Cette puce est également connue sous le nom de code « LaJolla » dans les récentes fuites concernant le Pixel 12. La LPDDR6 offre une bande passante nettement supérieure à celle de la LPDDR5X, ce qui permettrait à la puce de traiter davantage de données simultanément. Ce gain se révélerait particulièrement décisif pour les calculs d'intelligence artificielle exécutés directement sur l'appareil, sans avoir à passer par le cloud. Ce composant améliorerait également la gestion thermique du smartphone grâce à un meilleur agencement interne des différentes pièces.

Où en est le développement de la LPDDR6 dans l'industrie

Le standard JEDEC de la LPDDR6 a été officiellement publié en 2025, et devrait être adopté dans les produits en 2026. Ainsi, Samsung a présenté sa version de cette mémoire lors du CES 2026, où elle a reçu une distinction dans la catégorie appareils mobiles. Selon Samsung, cette mémoire serait 21% plus efficace énergétiquement que la LPDDR5X tout en offrant des débits allant jusqu'à 10,7 Gbps. SK hynix a de son côté développé une puce LPDDR6 de 16 Go basée sur un procédé de fabrication 10 nanomètres, avec une amélioration du traitement des données de 33% par rapport à la génération précédente, et une consommation d'énergie réduite de plus de 20%. La production en série de cette mémoire chez SK hynix devrait démarrer au second semestre 2026.

Google Pixel 11 Pro leaks pour illustration

La concurrence prépare aussi le terrain

Le Pixel 12 ne serait pas seul dans cette course à la mémoire nouvelle génération. Qualcomm serait en discussion avec les fabricants de mémoire pour intégrer cette technologie à ses futures puces haut de gamme. Selon des informations obtenues par sammobile, une fuite concernant le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro évoque une compatibilité avec de la mémoire LPDDR6, et le Galaxy S27 Ultra de Samsung pourrait ainsi devenir le premier smartphone de la marque coréenne à en profiter. Qualcomm officialisera ces prochains Soc en septembre 2026. Ces fuites laissent entendre que la LPDDR6 pourrait dans un premier temps rester réservée aux puces les plus haut de gamme, en raison de son coût de production plus élevé que celui de la LPDDR5X. Apple pourrait l'utiliser pour ses iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. La mémoire LPDDR6 pourrait ainsi devenir une norme sur les smartphones haut de gamme d'ici 2027, à mesure que les fonctions d'intelligence artificielle embarquée gagnent en complexité.

Retenez cependant qu’aucune date officielle de présentation n'a été communiquée pour le Pixel 12, et Google n'a pas confirmé ces informations, qui restent pour l'instant au stade de la rumeur.

