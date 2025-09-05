Samsung annonce la production de masse de son Exynos 2600 en 2 nm

D’après le fabricant, l’adoption du procédé SF2 (2 nm) apporte une amélioration de 12% des performances, une efficacité énergétique supérieure de 25%, tout en réduisant de 5% la surface occupée par rapport à la précédente génération SF3 gravée en 3 nm. Ces chiffres montrent bien l’ambition de Samsung de repousser les limites de la miniaturisation et d’optimiser la performance des prochains smartphones haut de gamme.

Comparé aux offres actuelles du marché, notamment les Snapdragon 8 Elite et les SoC Apple A18 Pro ou MediaTek Dimensity 9400 encore gravés en 3 nm, l’Exynos 2600 entend ouvrir un nouveau chapitre dans la bataille technologique qui anime les fabricants de semi-conducteurs. Le choix du 2 nm, plus complexe à produire, s’explique aussi par la volonté de Samsung de réduire la dépendance aux fondeurs externes, face à la hausse des prix imposée par TSMC pour la gravure avancée des Snapdragon.

Caractéristiques techniques attendues

Ce nouveau processeur Exynos 2600 affiche une configuration haut de gamme : dix cœurs, dont un cœur principal Cortex-X930 cadencé à 3,8 GHz, trois cœurs performance Cortex-A730 à 3,26 GHz, et six cœurs efficients Cortex-A730 à 2,76 GHz. Les premiers résultats publiés révèlent des performances remarquables, avec des scores Geekbench atteignant 2 155 points en monocœur et 7 788 points en multicœur, permettant au SoC de surpasser la dernière génération Snapdragon sur ces benchmarks.

Côté graphique, Samsung équipe son processeur du GPU Xclipse 960, annoncé comme 15% plus performant que l’Adreno 830 du Snapdragon 8 Elite, ce qui promet un confort d’utilisation significatif pour les jeux et les applications exigeantes.

Par ailleurs, une innovation thermique est introduite : le constructeur intègre une technologie de dissipation nommée HPB (Heat Path Block), positionnée au-dessus du CPU et des modules de mémoire. Ce système doit favoriser une meilleure régulation des températures et prévenir le throttling, souvent signalé sur les générations précédentes d’Exynos.

La puce est conçue pour répondre aux besoins des futurs smartphones et tablettes haut de gamme, avec des fonctionnalités avancées en IA, connectivité 5G, et sécurité. Selon le fabricant, cette conception vise à offrir une expérience fluide, quelle que soit l’utilisation, tout en minimisant la consommation énergétique.

Quelle stratégie d’intégration ?

Samsung a confirmé le retour du processeur Exynos dans ses modèles vedettes avec la série Galaxy S26, attendue pour le premier trimestre 2026. Néanmoins, la marque privilégie une stratégie différenciée selon les marchés : les Galaxy S26 et S26 Edge embarqueraient le nouvel Exynos en Europe et sur plusieurs autres territoires, tandis que le Galaxy S26 Ultra conserverait la puce Snapdragon 8 Elite Gen 2, notamment aux États-Unis et en Corée du Sud.