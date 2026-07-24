Galaxy Z Fold8 et Z Fold8 Ultra en précommande : réductions, stockage offert et avantages de lancement chez Samsung

Du 22 juillet au 6 août 2026 inclus, Samsung ouvre les précommandes pour ses nouveaux modèles pliables, les Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Fold8 Ultra. Pour accompagner ce lancement, le fabricant déploie un ensemble d'offres cumulables comprenant des remises immédiates sur les capacités de stockage, une réduction spéciale via PayPal, ainsi que des bonus de reprise matérielle.

Rémi Deschamps - publié le 24/07/2026 à 17h45
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Galaxy Z Fold8

Jusqu'au 6 août 2026, l'accumulation de remises au panier et de bonus de reprise permet de réduire considérablement la facture globale sur ces deux nouveaux modèles pliables de la gamme, le Galaxy Z Fold8 et le Galaxy Z Fold8 Ultra.

Galaxy Z Fold8 et Z Fold8 Ultra : deux visions du smartphone pliant

Samsung revoit en profondeur sa stratégie sur le marché du pliant avec ses deux nouveaux modèles. D'un côté, le Galaxy Z Fold8 s'impose comme un tout nouveau modèle adoptant un écran au format passeport totalement inédit, tandis que le Galaxy Z Fold8 Ultra reprend en réalité le flambeau en tant que véritable successeur direct du Galaxy Z Fold7, avec la fiche technique la plus poussée de la gamme.

 

Des réductions immédiates sur le stockage

Pour le lancement de cette nouvelle génération, le constructeur applique une remise automatique sur les versions disposant d'un espace de stockage étendu. 

Les smartphones sont disponibles dès 256 Go de stockage chacun, mais leur variante de 512 Go bénéficie de 100 € de réduction immédiate, tandis que le modèle de 1 To profite d'une remise immédiate de 200 €.

Galaxy Z Fold8 :

Galaxy Z Fold8 Ultra :

256 Go / 12 Go RAM : 1 999,00 €

256 Go / 12 Go RAM : 2 199,00 €

512 Go / 12 Go RAM : 2 099,00 € (au lieu de 2 199,00 €, soit 100 € de remise)

512 Go / 12 Go RAM : 2 299,00 € (au lieu de 2 399,00 €, soit 100 € de remise)

1 To / 16 Go RAM : 2 399,00 € (au lieu de 2 599,00 €, soit 200 € de remise)

1 To / 16 Go RAM : 2 599,00 € (au lieu de 2 799,00 €, soit 200 € de remise)

Remise PayPal, reprise et avantages de précommande

En complément des réductions en fonction de la quantité de stockage, d'autres baisses sont disponibles, mais il faut choisir l'une ou l'autre, car elles ne sont pas compatibles entre elles :

  1. Offre de reprise et remise de 200 € : c'est la meilleure offre, car il est possible de faire estimer jusqu'à 3 appareils usagés (smartphones, tablettes ou objets connectés) pour obtenir jusqu'à 681 € de valeur de reprise. Une remise immédiate de 200 € s'y ajoute en cas d'association avec un paiement en plusieurs fois via Floa.
  2. Réduction PayPal : réservée aux 10 000 premières commandes, l'utilisation de PayPal comme mode de paiement ajoute 200 € de remise immédiate au panier sur les Galaxy Z Fold8 et Z Fold8 Ultra. Cette remise n'est toutefois pas compatible avec la reprise d'anciens appareils.
Le Galaxy Z Fold8
Le Samsung Galaxy Z Fold8

En plus de ces excellentes remises, Samsung propose des cadeaux pour débuter avec son nouvel appareil :

  • Services Google inclus : un accès de 6 mois à Google AI Pro offert (valeur estimée à 132 €).
  • Écosystème à tarif réduit : la précommande d'un appareil donne droit à 10 % de remise immédiate sur les montres Galaxy Watch et écouteurs Galaxy Buds4 / Buds4 Pro, ainsi qu'à 30 % de réduction sur une sélection d'accessoires.
  • Délai de rétractation étendu : la période de retour passe exceptionnellement de 14 à 60 jours à compter de la réception du produit (hors offre de reprise).
  • Assurance et protection : les 3 premiers mois d'assurance Samsung Care+ offerts, et la souscription à une formule Care+ ajoute une coque transparente offerte dans le panier.
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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