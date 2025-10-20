Samsung dit adieu au Galaxy S26 Edge : l’ère des smartphones ultra-fins déjà révolue ?

Ce choix, conçu pour rivaliser avec le futur iPhone Air et attirer les amateurs de design minimaliste, a rapidement montré ses limites. Si la qualité de l’écran et la précision du capteur photo de 200 mégapixels ont été salués, l’autonomie a été jugée insuffisante et une chauffe excessive en usage intensif peut se faire sentir. Malgré quelques atouts esthétiques indéniables, le produit n’a pas su convaincre un large public.​

Un échec commercial difficile à absorber

Les ventes du Galaxy S25 Edge se sont révélées très inférieures aux attentes. Selon le média sud-coréen NewsPim, à peine 1,31 million d’unités avaient été expédiées en août, contre 8,28 millions pour le Galaxy S25 standard et plus de 12 millions pour le modèle Ultra. Ces chiffres ont rapidement conduit Samsung à réduire la production de l’appareil et à envisager un abandon pur et simple de la ligne Edge.

​

Un représentant anonyme de la marque cité par NewsPim aurait déclaré qu’« il est peu probable que la série Edge revienne à l’avenir ». Cette décision traduit une volonté de ne pas prolonger une gamme jugée marginale, dont les performances de vente n’ont pas justifié les coûts de développement. Plusieurs analystes ajoutent que l’entreprise préfère concentrer ses efforts sur ses modèles les plus rentables et sur les gammes émergentes, notamment ses smartphones pliables.​

Vers une simplification de la gamme Galaxy S26

Samsung a donc décidé de repenser entièrement la composition de sa future gamme haut de gamme Galaxy S26. D’après des informations concordantes publiées par SamMobile et Android Authority, le constructeur lancera désormais trois modèles : le Galaxy S26, le Galaxy S26 Plus et le Galaxy S26 Ultra. En conséquence, le projet Galaxy S26 Edge a été purement et simplement supprimé, malgré la finalisation du développement du produit.​

Les premiers prototypes du S26 Edge, dont la conception aurait déjà été achevée, ne verront donc jamais le jour sous cette appellation. Le design initialement prévu, décrit comme encore plus fin (autour de 5,5 mm), sera peut-être réutilisé dans un futur appareil, mais Samsung miserait désormais davantage sur la stabilité technique et la différenciation par les performances photo et logicielles plutôt que par la finesse du châssis.​

Il est également question d’une évolution du modèle « Plus » qui ferait office de successeur indirect au Edge. Celui-ci adopterait un format légèrement plus compact mais bénéficierait de meilleures performances énergétiques et thermiques, tout en restant distinct du modèle Ultra.