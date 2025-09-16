Samsung double le stockage du Galaxy S25 FE et vous fait économiser… pour quelques jours encore !

Le Galaxy S25 FE débarque avec une surprise qui pourrait faire bouger les amateurs de Samsung… et votre porte-monnaie.

Rémi Deschamps - publié le 16/09/2025 à 07h00
Le Samsung Galaxy S25 FE

Un smartphone accessible mais complet

Le Galaxy S25 FE combine design élégant, performances solides et fonctionnalités modernes. Pensé pour donner accès plus facilement au haut de gamme de la marque, il va à l'essentiel, mais un essentiel exclusivement premium.

Écran AMOLED 6,5 pouces, taux de rafraîchissement 120 Hz, batterie longue durée et appareil photo triple avec capteur principal de 64 MP, on peut dire qu'il a de quoi plaire, même aux plus exigeants.

Et pour ce lancement, Samsung a décidé de frapper fort : le stockage est doublé gratuitement sur le modèle de base. Une manière simple et concrète d’offrir plus à ses clients.

 

Détails techniques (pour les fans de techs)

Le Galaxy S25 FE est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3, 6 à 8 Go de RAM selon version, batterie 4500 mAh compatible charge rapide 25 W, et un triple capteur photo incluant un grand-angle 64 MP et un ultra-grand-angle 12 MP. 

L’écran AMOLED 6,5 pouces avec 120 Hz offre fluidité et couleurs précises, et le smartphone supporte 5G et Wi-Fi 6E pour une connectivité optimale.

On y décèle donc quelques concessions (pas de Wifi 7, pas de Snapdragon 8 Gen Elite) mais qui ne font pas non plus une différence énorme.

 

La promotion de lancement à ne pas manquer

Le Galaxy S25 FE bénéficie actuellement d’une offre de lancement chez Samsung. Pour quelques jours encore, vous pouvez profiter du double stockage pour le même prix, ce qui rend l’achat particulièrement intéressant pour ceux qui stockent photos, vidéos et applications lourdes.

Points forts de cette offre :

  • Double stockage : plus de place pour vos contenus sans surcoût.
  • Prix inchangé : aucune augmentation malgré la mémoire supplémentaire.
  • Disponibilité immédiate : livraison rapide directement par Samsung.
  • Fiabilité : achat sécurisé sur le site officiel avec garantie constructeur.
 

