Samsung est détrôné par cette promo sur son Galaxy S23 FE qui le fait baisser de 330 € !

Le Samsung Galaxy S23 FE est un smartphone optimisé, offrant une version revisitée du Galaxy S23 qui se concentre sur les caractéristiques préférées des fans. Cela permet de proposer un modèle toujours haut de gamme, mais à un prix plus abordable. Actuellement, le Galaxy S23 FE est disponible pour 699 €, mais vous pouvez bénéficier d'une réduction de 330 €, le ramenant à seulement 369 €.

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 2200

Exynos 2200 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3

Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide, charge sans fil

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE est proche de celle du Galaxy S23, offrant un accès à un téléphone haut de gamme puissant équipé d'un excellent processeur, de 8 Go de RAM et d'un écran Dynamic AMOLED parmi les plus beaux du marché, peu éloigné technologiquement du Dynamic AMOLED 2X.

En plus de ses solides performances, il se distingue par une batterie longue durée et un appareil photo de qualité supérieure, en faisant un choix idéal pour ceux qui recherchent polyvalence et performance.

Quelle offre pour le Galaxy S23 FE de Samsung en ce moment ?

Comme nous le disions, il est possible de se procurer le Galaxy SZ23 FE de Samsung pour 369 € chez Rakuten, soit avec 330 € de réduction, ce qui fait 47 % de remise. Une offre impressionnante qui propose 12 mois de garantie et un câble de recharge.

Il s’agit d’une version importée américaine, mais celle-ci fonctionne avec tous les opérateurs français. La seule différence est qu’il n’y a qu’un port SIM.