Samsung étend ses fonctionnalités d'intelligence artificielle Galaxy AI à de nouveaux modèles

Samsung a dévoilé que plusieurs fonctionnalités Galaxy AI, initialement introduites avec les nouveaux Galaxy Z Fold6 et Galaxy Flip6, seront désormais accessibles sur des modèles plus anciens. Les propriétaires des Galaxy Z Fold5, Galaxy Flip5 et de la série Galaxy S23 pourront bénéficier de ces innovations grâce à la mise à jour One UI 6.1.

Cette décision montre que Samsung ne veut pas limiter ces avancées technologiques à ses derniers modèles haut de gamme. L'entreprise cherche ainsi à offrir une expérience utilisateur améliorée à un plus grand nombre de ses clients, indépendamment de la génération de leur appareil. En outre, nous avons eu la confirmation que les services seraient totalement gratuits, au moins jusqu’à la fin de l’année 2025. En effet, pendant un temps, il était question qu’ils deviennent payant, via un abonnement. Il se murmure cependant que Samsung aurait l’intention de monétiser ces fonctionnalités d'IA à partir de 2026. Les détails de cette monétisation restent à préciser, mais elle pourrait prendre la forme d'abonnements ou de services premium liés à l'utilisation de ces fonctionnalités avancées.

Des fonctionnalités innovantes au service de la créativité

Parmi les nouvelles fonctionnalités Galaxy AI, on trouve notamment une traduction instantanée disponible sur les applications de messagerie telles que WhatsApp, Messenger, Meet, Talk, Telegram et d’autres. La traduction sur les deux écrans est aussi de mise ainsi qu’un mode Ecoute qui permet d’enregistrer un cours et de se le voir traduit en temps réel. Un assistant de message permet d’obtenir des réponses suggérées mais aussi la rédaction générative permet, en saisissant quelques mots clés, d’obtenir un message automatiquement généré, selon plusieurs formats et styles. Désormais, il est possible de traduire le texte dans une image.

En outre, la fonction Entouré pour chercher propose maintenant l’analyse de QR Code et la résolution de problèmes de maths. Cette dernière fonction sera disponible en français dans les prochains mois. L’enregistrement audio est désormais disponible au sein de l’application Samsung Notes. La traduction transparente permet de traduire les documents PDF sans casser la mise en page.

Toujours avec l’intelligence artificielle, le Galaxy Z Fold6 profite de la fonction Effet animé permettant de faire bouger le fond des images en mode portrait, par exemple. Il est aussi possible de transformer un selfie ou un portrait en image de différents styles : Comics, Aquarelle, Esquisse et Cartoon 3D.

Des croquis peuvent être dessinés et l’outil génère automatiquement une photo réaliste. Enfin, comptez sur la possibilité de faire une photo qui peut être appliquée en fond d’écran génératif qui sera animée au rythme de l’heure de la journée et de la météo.

En plus, la fonction Auto Zoom, spécifique au Galaxy Z Flip6 et donc qui sera disponible sur le Galaxy Z Flip5, ajuste automatiquement le zoom lors de la prise de vue, permettant de garder le sujet au centre de l'image même en mouvement. La fonction Instant Slowmo permet de transformer n'importe quelle vidéo en séquence au ralenti, offrant ainsi de nouvelles possibilités créatives aux utilisateurs.

L'IA comme facteur de différenciation

Avec cette initiative, Samsung positionne clairement l'IA comme un facteur clé de différenciation sur le marché des smartphones. Cette tendance pourrait s'accentuer dans les années à venir, avec des constructeurs misant de plus en plus sur les capacités d'IA pour se démarquer de la concurrence. C’est notamment le cas de Google avec ses prochains Pixel 9 dont la présentation officielle est attendue le 13 août prochain mais également de Motorola pour ses récents smartphones pliants, par exemple avec les Razr 50 et Razr 50 Ultra. Une chose est sûre l’intégration de l’IA dans les smartphones ne fait que commencer.