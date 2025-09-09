Samsung frappe fort : Galaxy S25 FE, Tab S11, Buds 3 FE et plus encore, disponible avec une réduction de 10% !

Rentrée chargée pour Samsung : entre le Galaxy S25 FE, les tablettes Tab S11 et S10 Lite et les Galaxy Buds 3 FE, la marque sud-coréenne déploie une offensive « tous azimuts » pour séduire tous les profils… et toutes les bourses.

Bon plan Samsung : -10 % avec le code LIVE10

Du 4 au 18 septembre 2025, Samsung accompagne ses lancements d’une offre spéciale. En saisissant le code LIVE10 lors de l’achat d’un Galaxy S25 FE, d’une Galaxy Tab S11 / S11 Ultra / S10 Lite ou des Galaxy Buds 3 FE, vous bénéficiez de 10 % de remise immédiate.

Ce code est cumulable avec les promotions en cours (mais pas avec un autre code) et valable aussi bien sur le site Samsung.com que sur l’application Samsung Shop. Attention : stocks limités !

Galaxy S25 FE : un Fan Edition plus costaud que jamais

Après de longs mois de rumeurs, le Galaxy S25 FE est enfin officiel depuis la semaine dernière. Pensé comme une alternative plus abordable aux appareils premium de la gamme S25, il conserve une bonne partie de l’ADN haut de gamme tout en faisant l’impasse sur quelques raffinements pour alléger sa facture.

Au menu : un design plus fin (7,4 mm pour environ 190 g), un écran AMOLED de 6,7 pouces et la puce Exynos 2400, couplée à 8 Go de RAM.

Côté autonomie, la batterie grimpe à 4 900 mAh avec charge rapide 45 W.

Ajoutez un triple capteur photo (50 MP + ultra-grand-angle + téléobjectif 3×), One UI 8 basé sur Android 16 et surtout la promesse de 7 ans de mises à jour logicielles : ce « flagship allégé » a tout d’un grand.

Galaxy Tab S11 & S10 Lite : la polyvalence avant tout

Samsung muscle également son offre de tablettes.

Les Galaxy Tab S11 (11 pouces) et S11 Ultra (14,6 pouces) sont les nouveaux modèles premium de la marque : écrans Dynamic AMOLED 2X 120 Hz, processeur MediaTek Dimensity 9400+, S-Pen inclus, certification IP68 et recharge 45 W.

L’Ultra a une particularité : sa finesse (5,1 mm), mais il est aussi excellent côté batterie avec 11 600 mAh, et propose le Wi-Fi 7 et jusqu’à 16 Go de RAM / 1 To de stockage.

Le modèle 11″ reste plus compact (5,5 mm), avec une batterie de 8 400 mAh et jusqu’à 12 Go de RAM.

Pour les budgets plus serrés, la Tab S10 Lite offre une alternative accessible mais toujours bien équipée.

Galaxy Buds 3 FE : l’audio malin à petit prix

Les Galaxy Buds 3 FE complètent la nouvelle vague de lancements. Ces écouteurs TWS abordables misent sur des haut-parleurs dynamiques 11 mm, une réduction de bruit active (ANC), un mode Ambient et l’intégration de Galaxy AI avec Gemini pour la traduction en temps réel.

Leur design épuré façon tige, leur autonomie allant jusqu’à 8,5 heures sans ANC (6 heures avec), et la certification IP54 les rendent particulièrement attractifs. De plus, leur prix contenu démocratise des fonctions jusqu’ici réservées au haut de gamme.

À retenir :