Samsung frappe fort : un Galaxy S24 acheté égale une tablette offerte, mais ce n’est que jusqu’à ce soir !

Le Galaxy S24 est un modèle phare de Samsung. S’il n’est pas le plus puissant de la gamme, il est néanmoins le plus accessible, ce qui le place dans une position parfaite, incarnant le standard haut de gamme de la marque et servant de base à plusieurs déclinaisons plus ou moins puissantes !

La série Galaxy S est depuis plusieurs années une véritable référence du haut de gamme, et elle continue plus que jamais à attirer les utilisateurs. Le Galaxy S24 ne fait ainsi pas exception. Doté de caractéristiques techniques de premier plan et d'une qualité de fabrication d'excellence, il définit un standard que de nombreux concurrents tentent d'égaler sur ce segment du marché.

La fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Si vous cherchez un nouveau smartphone Android haut de gamme à un prix raisonnable, le Galaxy S24 mérite une place de choix dans votre sélection ! Considéré comme l'un des meilleurs de sa catégorie, il est puissant, avec un design raffiné et ergonomique en main, tout en étant d’une grande praticité. Son écran AMOLED, son appareil photo performant et sa longue autonomie en font un appareil polyvalent, idéal pour un au usage quotidien, tout comme pour les loisirs.

Si on doit lui trouver un atout majeur, il réside probablement dans l’expérience utilisateur fluide et agréable à laquelle il donne accès grâce à l’écosystème connecté de Samsung et ses nombreux services. Pour ceux qui recherchent un smartphone moderne intégrant les dernières innovations, le Galaxy S24 est un choix incontournable, d’autant plus qu’il bénéficie de 7 ans de mises à jour majeures !

De quelle offre bénéficie exactement le Galaxy S24 chez Samsung ?

Le Galaxy S24 bénéficie en ce moment d’une très belle offre puisque pour l’achat de celui-ci, Samsung vous offre une tablette Galaxy Tab A9+, d’une valeur de 299 € ! Mais ce n'est pas tout, car en passant par l’application Samsung Shop, vous pouvez obtenir 10 % de réduction ! En plus de cela, il est possible d’obtenir jusqu’à 250 € de reprise sur vos anciens appareils, et Samsung permet de payer en 24 fois !