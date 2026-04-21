Samsung frappe fort : Voici comment obtenir le Galaxy A57 au meilleur prix dès aujourd'hui

Samsung a décidé de lancer de grosses promotions pour le lancement de son nouveau-né, le Galaxy A57. Les mobiles Samsung ont la cote depuis quelques semaines, grâce aux sorties dans un premier temps des Galaxy S26 Series, et maintenant des Galaxy A57 et A37.

Sachez que le Galaxy A57 n'est pas qu'une simple mise à jour du Galaxy A56, même si ce dernier reste un choix solide si vous souhaitez un bon appareil à prix plus resserré.

Le Galaxy A57 apporte des améliorations notables sur la partie photo et l'autonomie, des points qui font la différence au quotidien puisque ce sont parmi les critères préférés des consommateurs.

Par ailleurs, nous avons réalisé un comparatif entre le Galaxy A57 et le A56 pour notifier les différences entre les deux générations de cet appareil.

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C'est simple et efficace, de quoi obtenir un appareil taillé pour durer grâce à ses 6 ans de mise à jour, chose très rare à ce prix.

À cela s'ajoute un bonus de reprise de 30 €.

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Samsung vous offre cette somme en plus de la valeur de reprise réelle de votre ancien smartphone (ou d'un autre appareil), même si ce dernier est un vieux modèle qui traîne dans un tiroir.

Un smartphone performant et très durable

Le Galaxy A57 a été pensé pour durer avec une promesse de mises à jour de sécurité étendue sur plusieurs années. Son écran Super AMOLED reste la référence absolue sur ce segment de prix, offrant une lisibilité parfaite même sous un soleil de plomb.

✅ Les points forts Écran d'exception : La colorimétrie Samsung pour un confort visuel total.

La colorimétrie Samsung pour un confort visuel total. Autonomie : Une batterie qui encaissera sans broncher vos journées les plus denses.

Une batterie qui encaissera sans broncher vos journées les plus denses. Offre cumulable : Le code et la reprise font tomber le prix sous un seuil critique. ⚠️ À considérer Délai court : L'offre expire le 24 avril prochain.

L'offre expire le 24 avril prochain. Chargeur : Comme souvent désormais, le bloc secteur n'est plus dans la boîte.

Comme souvent désormais, le bloc secteur n'est plus dans la boîte. Stock : Les coloris les plus populaires partent vite avec de telles remises.

Il y a de nombreuses raisons pour dire que le Galaxy A57 est le parangon du milieu de gamme. C'est un appareil équilibré, extrêmement polyvalent, qui fait tout très bien, sans vous obliger à passer votre temps dans les réglages complexes.