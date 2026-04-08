Samsung Galaxy S25 à 649 € : Boulanger en remet une couche, et le S26 commence à transpirer

Si ce n'est pas la première fois que le Samsung Galaxy S25 est affiché à 649 € au lieu de 899,99 €, c'est probablement l'un des meilleurs tarifs du moment. Eh oui, Boulanger applique une remise immédiate de 251 €, soit -28 %, sur le coloris gris en stock.

Ce qui rend l'opération encore un peu plus intéressante, c'est le bonus reprise. En renvoyant un ancien smartphone, vous récupérez 50 € supplémentaires, ce qui fait passer la facture à 599 €. À ce niveau de prix, le S25 ne joue plus tout à fait dans la même catégorie que les autres flagships.

Le Galaxy S25 propose une fiche technique polyvalente pour un premium compact

Le S25 est l'un des rares haut de gamme sous les 6,5 pouces du marché, avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces en 120 Hz.

Côté performances, on trouve le Snapdragon 8 Elite for Galaxy et 12 Go de RAM, soit la même base technique que les modèles supérieurs de la gamme, ce qui en fait un vrai plus comparé au Galaxy S26 qui ne propose pas le même processeur que sa version Ultra !

La différence avec le Galaxy S25 Ultra se joue surtout sur l'écran, le téléobjectif et l'autonomie, car pour beaucoup d'usages, l'écart reste à peine perceptible au quotidien.

La partie photo s'appuie sur un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique x3. Ce n'est pas le module le plus impressionnant du catalogue Samsung haut de gamme, mais il fait largement le travail pour ce segment de prix et dans la quasi-totalité des situations courantes.

649 € + 50 € de bonus reprise : ce que vous payez vraiment

La remise de Boulanger s'applique directement au panier, sans code promo. Le prix de référence de 899,99 € tombe à 649 € sur la version 128 Go grise. Pour les autres coloris et capacités, les tarifs varient et l'offre n'est pas systématiquement reconduite, mieux vaut vérifier au cas par cas.

Le bonus rachat de 50 € s'ajoute à la remise si vous renvoyez un ancien appareil éligible. L'estimation se fait en quelques minutes en ligne, et le montant proposé dépend du modèle et de son état. Pour un possesseur d'un Galaxy S22 ou S23 en bon état, l'addition descend assez logiquement sous les 400 €, ce qui n'est pas anodin pour ce genre de modèle.

L'opération est annoncée dans le cadre des "Jours ++" de Boulanger, sans date de fin clairement affichée.

Pour qui le Galaxy S25 à ce prix fait-il sens ?

Si vous possédez un Galaxy S22 ou un modèle plus ancien, le saut de génération est sensible : meilleur écran, gros gain en performance, et surtout sept ans de mises à jour Android annoncés par Samsung à partir du S25. C'est probablement l'un des arguments les plus solides pour franchir le pas en 2026.

Si vous hésitez avec le tout récent Galaxy S26 standard, la question devient plus délicate. Le S26 apporte quelques retouches photo et un peu d'autonomie supplémentaire, mais l'écart de prix actuel rend le S25 nettement plus pertinent pour la plupart des usages. À ce tarif, payer plus cher pour la dernière génération demande à être justifié au cas par cas.

✅ Points forts Format compact rare sur le segment flagship

Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM

Sept ans de mises à jour Android annoncés

Écran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz très lumineux ⚠️ À prendre en compte Batterie de 4 000 mAh, dans la moyenne basse du segment

Charge filaire limitée à 25 W

Chargeur non fourni dans la boîte

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