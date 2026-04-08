Samsung Galaxy S26 FE : l'Exynos 2500 et Android 17 confirment les premières fuites sur Geekbench

À retenir Le Samsung Galaxy S26 FE est associé au processeur Exynos 2500 .

est associé au processeur . Il fonctionnera sous Android 17 avec l'interface One UI 9.

avec l'interface One UI 9. Les performances Geekbench affichent 2426 points en monocœur et 8004 points en multicœurs.

C'est le tipster Abhishek Yadav qui a repéré, le 3 avril 2026, une entrée Geekbench associée au numéro de modèle SM-S741U, correspondant au Samsung Galaxy S26 FE. Cette apparition sur la plateforme de test de performance, bien que non officielle, est une source d'information fréquemment exploitée pour voir à l’avance certaines des caractéristiques des appareils. Samsung n'a pas encore communiqué sur ce modèle, et toutes les informations ci-dessous doivent donc être considérées comme des données à confirmer.

Un mobile sous Android 17 avec un chipset Exynos

D'après la fiche Geekbench, le smartphone fonctionnerait sous Android 17, une version du système d'exploitation de Google qui n'est pas encore disponible publiquement à ce jour. Ce système serait vraisemblablement associé à l'interface One UI 9 de Samsung au moment de son lancement.

La pièce maîtresse de cette fuite concerne le processeur. Le listing Geekbench identifie une carte mère portant la référence s5e9955, associée à la puce Exynos 2500. Ce SoC maison de Samsung embarque 10 cœurs répartis selon une architecture ARMv8 : un cœur principal cadencé à 3,30 GHz, deux cœurs à 2,75 GHz, cinq cœurs à 2,36 GHz et deux cœurs à 1,80 GHz. Le GPU intégré serait le Samsung Xclipse 950.

En termes de performances brutes, le Galaxy S26 FE aurait obtenu 2426 points en monocœur et 8004 points en multicœurs lors du test Geekbench 6.2.2 pour Android AArch64. Ces résultats marquent une progression sensible par rapport au Galaxy S25 FE, qui avait enregistré respectivement 2002 et 6494 points dans les tests réalisés par Gadgets360.

À titre de comparaison, les appareils haut de gamme de la concurrence — comme les iPhone 17 ou les téléphones équipés du Snapdragon 8 Elite — affichent des scores monocœurs généralement supérieurs à 3000 points, ce qui place le S26 FE dans un segment intermédiaire entre la gamme milieu de gamme et le vrai haut de gamme.

Une fiche technique solide pour un modèle accessible

Au-delà du processeur, d'autres caractéristiques supposées du Galaxy S26 FE ont été évoquées par diverses sources spécialisées. Selon le fabricant, la RAM serait de 8 Go — le listing Geekbench affichant précisément 6,81 Go détectés, ce qui correspond à une configuration commercialisée sous l'appellation 8 Go. Il n'est pas encore établi si Samsung proposera également une variante à 12 Go de RAM.

L'écran devrait mesurer 6,7 pouces avec une dalle AMOLED affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR+. La luminosité maximale serait de l'ordre de 1900 cd/m², un niveau compétitif face aux modèles concurrents tels que le Google Pixel 10a ou le OnePlus 13 dans cette tranche de prix. La protection de la vitre serait assurée par du Gorilla Glass, d'après les rumeurs.

Du côté de la photographie, la configuration arrière s'articulerait autour d'un capteur principal de 50 mégapixels, secondé par un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un troisième module de 12 mégapixels. L'appareil photo frontal serait, quant à lui, un capteur de 12 mégapixels. Enfin, pour l'autonomie, la batterie oscillerait entre 4900 et 5100 mAh selon les sources, avec une recharge filaire comprise entre 45 W et 55 W et une recharge sans fil pouvant atteindre 25 W.

