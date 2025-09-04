Samsung Galaxy S25 FE : la promesse d’un haut de gamme pour un prix raisonnable

Selon le fabricant, l’objectif affiché est de séduire les utilisateurs exigeants mais prudents sur la dépense en transposant une partie des innovations vues sur les Galaxy S25, S25+ ou S25 Ultra dans un format plus démocratique, tout en brouillant la démarcation habituelle entre le milieu et le haut de gamme.

Le Samsung Galaxy S25 FE conserve donc la philosophie esthétique instaurée par la série S24 FE en 2024, en privilégiant la pureté des lignes et la sobriété des matériaux. On retrouve ainsi le design des Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus.

Avec une épaisseur limitée à 7,4 mm et un poids contenu de 190 g, il mise sur la finesse et la légèreté pour séduire les amateurs d’élégance et d’ergonomie. Le dos plat accueille un triple module photo aligné verticalement, à la jonction du châssis dans la droite lignée des codes actuels de Samsung. Il est protégé par la technologie Aluminium Armor, comme les Galaxy S25 et Galaxy S25+. L’appareil est certifié IP68, le rendant totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Le Galaxy S25 FE sera disponible en plusieurs coloris élégants : bleu nuit, bleu clair, noir absolu et blanc.

Un écran AMOLED lumineux et une configuration musclée

L’écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces offre une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (minimum 60 Hz), garantissant une expérience fluide tant pour la navigation classique que pour le jeu ou la vidéo. D’après la marque, la luminosité maximale devrait atteindre environ 1900 cd/m², ce qui place le S25 FE au niveau des standards premium sur ce segment. La dalle est protégée par un verre Gorilla Glass Victus+, tandis que la caméra frontale propose une définition revue à la hausse : 12 mégapixels contre 10 précédemment.

Par ailleurs, les bordures du smartphone sont plus fines que sur la génération précédente, optimisant ainsi l’affichage et le confort visuel.

Côté performance, le Galaxy S25 FE embarque le processeur Exynos 2400 associé à 8 Go de RAM, un duo éprouvé dans la précédente génération et désormais complété par 128, 256 ou 512 Go de stockage (sans mention de micro SD). Impossible d’insérer une carte mémoire pour étendre la capacité d’enregistrement.

L’ensemble tourne sous Android 16 et il est le premier des Galaxy S25 à disposer de la surcouche logicielle One UI 8, ce qui promet une expérience logicielle actuelle, enrichie de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle comme Gemini Live annoncées par Samsung. Les autres Galaxy S25 pourront être prochainement mis à jour.

Un volet photo polyvalent et une autonomie dopée

Le bloc photo arrière reprend la configuration très populaire du constructeur : capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif x3 optique de 8 mégapixels. Ce trio permet de couvrir l’ensemble des usages courants, du portrait au paysage, avec une qualité d’image compétitive pour un appareil souple et polyvalent.

Le smartphone peut compter sur les mêmes fonctionnalités d’optimisation des photos ainsi que sur les options de retouche via l’IA dont celles qui sont génératives et la gomme audio pour filtrer différents éléments parasites, le cas échéant. En outre, à ce sujet, sachez que la fonction étant, jusqu’ici uniquement disponible pour les vidéos enregistrées via le smartphone mais qu’il est possible maintenant de les appliquer sur des notes capturées via Samsung Notes.

Du côté de l’énergie, le smartphone dispose d’une batterie de 4900 mAh, associée à une charge filaire de 45 W. Cette puissance de charge, jusqu’ici réservée aux versions S25+ et Ultra, s’impose désormais sur cette déclinaison FE et la place au même niveau que ses concurrents directs en matière d’autonomie et de confort d’utilisation.

Samsung ajoute également la compatibilité avec la charge sans fil Qi2 à 15 W, sous réserve, comme pour les autres Galaxy S25, d’utiliser une coque adaptée.

Disponibilité et prix

Le Samsung Galaxy S25 FE est disponible immédiatement pour un prix de 749 euros pour la version 8+128 Go, 809 euros pour la configuration de 8+256 Go et de 929 euros pour avoir 8+512 Go. Notez que jusqu’au 18 septembre, Samsung propose une offre de lancement mettant la version de 256 Go au prix de celle du 128 Go.